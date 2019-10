Comunicado do Business Wire :Mavenir

Mavenir, o único fornecedor de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta e líder em aceleração de transformação de redes de software para provedores de serviços de comunicação (CSPs), demonstrou com sucesso a transmissão do tráfego de dados pela interface O-RAN em um novo rádio 5G durante a abertura oficial do Centro de Inovação em Estocolmo, na quarta-feira, 2 de outubro. O Centro está voltado ao desenvolvimento de rede de acesso via rádio virtualizada, aberta e inovadora (vRAN) da Mavenir, tanto S/W como H/W, bem como na inovação das plataformas da próxima geração para 5G e IoT para provedores de serviço, indústria e negócios.

A transmissão bem-sucedida de dados na camada física demonstrou a implementação no novo rádio 5G da interface aberta 7.2 da divisão O-RAN entre uma unidade distribuída (O-DU) e uma unidade de rádio remota simulada (RRU) (O-RU). A DU foi implementada em um servidor padrão com arquitetura baseada em x86 e exibiu velocidade máxima para a transmissão escolhida de 777 Mbps.

"A relevância dessa demonstração é que a interface O-RAN é uma interface simplificada e robusta para implementar 5G com equipamento pronto, comercial", disse Mikael Rylander, Unidade de Negócios SVP/GM RAN. "Isso significa que seremos capazes de simular um ecossistema completo de fornecedores de unidade de rádio, que injetará sangue novo no mercado e apoiará a visão do OpenRAN na transformação das economias de rede móveis".

A primeira demonstração, exibida ao vivo na presença de muitos clientes do setor de comunicações móveis sueca e executivos de diversos parceiros de tecnologia corporativa, ilustrou como o Centro de Inovação de Estocolmo da Mavenir impulsionará uma abordagem revolucionária para a próxima geração de redes 4G e 5G com RAN totalmente virtualizado.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é o único fornecedor de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta que tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e RAN virtualizada, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 130 países, os quais atendem uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. Saiba mais em mavenir.com.

Mavenir, o logotipo em M e CloudRange são marcas comerciais de titularidade da Mavenir Systems, Inc.

Copyright © 2019 Mavenir Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191003005829/pt/

Maryvonne Tubb Mavenir PR@mavenir.com

Loren Guertin MatterNow mavenir@matternow.com

Kevin Taylor GlobalResultsPR mavenir@globalresultspr.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.