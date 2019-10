Comunicado do Business Wire :Finablr PLC

A Finablr PLC, uma plataforma global para pagamentos, e a Samsung Electronics América introduziram hoje o recurso Money Transferao Samsung Pay. Este novo serviço de transferência internacional de dinheiro, incluído no aplicativo, é o primeiro deste tipo disponível nos EUA e oferece aos usuários pagamentos internacionais simples e seguros enviados para 47 países por meio de uma gama de métodos de pagamento, tudo isso inserido na carteira móvel nativa da Samsung. O serviço combina a conveniência, a escala e a segurança do Samsung Pay com o alcance internacional da Finablr e 40 anos de experiência em pagamentos internacionais para colocar os pagamentos móveis nas mãos de milhões de consumidores.

Os usuários do Samsung Pay nos EUA podem usar os cartões de débito ou de crédito pré-registrados e qualificados que já possuem no Samsung Pay para enviar dinheiro na maioria das principais moedas com segurança e proteção para destinatários por intermédio da rede global da Finablr. O serviço alavanca os recursos de distribuição e de alcance global da Finablr, proporcionando uma ampla gama de opções de pagamento elaboradas de acordo com as preferências do destinatário - desde depósitos bancários até dinheiro em espécie disponível para ser retirado. Esta parceria marca uma colaboração significativa entre a Samsung e a Finablr para o lançamento de um serviço como este em escala global.

O Money Transfer é oferecido pela Travelex, empresa do grupo Finablr, e oferece aos clientes do Samsung Pay:

-- Conveniência - O serviço oferece aos usuários a capacidade de enviar dinheiro com simplicidade aos seus destinatários por intermédio de uma gama de métodos digitais e físicos de pagamento em 47 países com apenas alguns cliques no telefone. Basta os consumidores abrirem o aplicativo Samsung Pay e as ferramentas estão prontamente disponíveis.

-- Transparência - Com este serviço, todos os encargos e taxas de câmbio já estão incluídos, assim, os usuários sabem quanto pagarão antes de transferir o dinheiro com segurança.

-- Segurança - A rede de marcas de confiança da Finablr, incluindo a Travelex, com os seus 40 anos de experiência em pagamentos internacionais e licenciada por mais de 100 agências reguladoras em âmbito global, oferece segurança, confiabilidade e tranquilidade aos usuários deste recurso do Samsung Pay, que recorre à credenciais baseadas em tokens e suporte de segurança da Samsung Knox.

"Nossos consumidores são globais e têm parentes e amigos em todas as partes do mundo. A Samsung está empolgada com a oportunidade de permitir que os usuários enviem dinheiro dos EUA para o resto do mundo tornando esse processo simples, seguro e transparente", disse Sang W. Ahn, vice-presidente e diretor da Divisão de Conteúdo e Serviços da Samsung Electronics America. "Money Transfer é a primeira etapa da nossa visão de transformar o Samsung Pay em uma plataforma que torna a vida financeira dos usuários mais conveniente. A gama de serviços do Samsung Pay, desenvolvida em colaboração próxima com líderes do setor como a Finablr, nos coloca em uma posição que nos permite afetar de maneira positiva as experiências financeiras do dia a dia dos consumidores".

Promoth Manghat, diretor executivo do Grupo Finablr, comentou, "É com imensa satisfação que fazemos parceria com a Samsung para lançar esse novo recurso de pagamentos internacionais incluído no aplicativo. Respaldado pela nossa plataforma de tecnologia integrada, este serviço demonstra a capacidade que temos de impulsionar inovação nos pagamentos. A combinação da nossa rede líder no setor e tecnologia pioneira com a liderança da Samsung no mercado de dispositivos móveis nos permite inovar a uma escala que é única no mercado global de pagamentos internacionais, avaliado em US$ 127 trilhões. Essa parceria promove a nossa missão de atender às necessidades crescentes dos consumidores financeiros e solidifica ainda mais a nossa posição como parceiro preferencial para as empresas de pagamentos globais e tecnologia".

O Money Transfer no Samsung Pay está disponível atualmente nos EUA. O serviço será ampliado para outros mercados em 2020.

