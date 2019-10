Vizcarra nomeia ex-embaixador na ONU como chanceler do Peru

O presidente peruano Martín Vizcarra nomeou nesta quinta-feira (3) como novo ministro das Relações Exteriores Gustavo Meza Cuadra, ex-embaixador da ONU e participante importante na vitória sobre o Chile no julgamento das fronteiras marítimas no Tribunal de Haia em 2014.

Meza Cuadra substitui o ministro das Relações Exteriores Néstor Popolizio, que acompanha Vizcarra desde que assumiu a presidência em março de 2018.

O encontro entre Vizcarra e o presidente do Chile, Sebastián Piñera, em 11 de outubro na baía peruana de Paracas, será o primeiro ato internacional com a participação do novo ministro.

Formado na França, o novo chanceler atuou como representante permanente do Peru nas Nações Unidas, em Nova York, entre 2013 e 2019. Em 30 de setembro, ele retornou a Lima, após cumprir seu mandato de seis anos à frente da missão diplomática.

Na ONU, Meza Cuadra assumiu este ano em nome de seu país a presidência do Conselho de Segurança, que o Peru integra como membro não permanente.

Em julho passado, na ONU, ele destacou o papel construtivo de seu país no Conselho, devido ao "fato de o Peru manter um excelente nível em suas relações com todos os países que fazem parte do Conselho de Segurança e ser percebido como um país com posições equilibradas e ajustadas ao direito internacional". Ele também foi cônsul do Peru em Londres.