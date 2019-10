Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anunciou hoje que a Andersen Tax & Legal na Polônia está expandindo suas operações com a abertura de um novo escritório em Torún para atender clientes da região central e do norte do país. Torún é uma das quatro cidades polonesas em que a Andersen Global está presente por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

A Andersen Tax & Legal na Polônia se tornou uma firma associada à Andersen Global em janeiro de 2019. A equipe polonesa oferece aos clientes serviços tributários, jurídicos, de preços de transferência e de consultoria, inclusive consultoria de VAT, diligência prévia, consultoria alfandegária, fusão e aquisição, direito trabalhista, direito administrativo e avaliação.

"É uma excelente contribuição ao nosso crescimento contínuo e ao desenvolvimento de nossos colaboradores. O novo escritório não apenas permite o aprimoramento de nossos recursos de atendimento na Polônia, como também melhora nossa capacidade de abordar e atender os clientes de fora do país", declarou Marcin Matyka, sócio-diretor da Andersen Tax & Legal na Polônia. "Em termos estratégicos, Torún e sua área metropolitana possuem uma combinação ideal de características que as tornam perfeitas para o desenvolvimento de negócios: localização, mercado profissional de alta qualidade e infraestrutura técnica robusta, além de uma energia inegável que é extremamente favorável."

Aleksandra Kalinowska, sócia da Andersen Tax & Legal na Polônia, acrescentou: "Torún é um mercado interessante e já estamos recebendo comentários que este mercado está aberto para o que nossa equipe tem a oferecer: atendimento consistente e superior. Nossa equipe na Polônia é capaz de ampliar ainda mais nossa presença na região com o novo escritório, e estamos muito animados para ver o impacto nos próximos anos."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 149 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191003005770/pt/

