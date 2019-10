Manifestantes iraquianos em pé de guerra contra líderes políticos e religiosos

Os manifestantes iraquianos que protestam contra "políticos podres" e contra um Estado incapaz de criar empregos para os jovens se opõem à manipulação política, em um país desgastado pela corrupção e clientelismo.

"Este movimento não se parece com nenhum outro: é um movimento popular, não politizado, que não está ligado nem a um partido nem a uma tribo", declarou entusiasmado Majid Saher, um manifestante de 34 anos, em Bagdá.

Pela primeira vez, afirmam os manifestantes, as marchas da capital e de várias cidades do sul do país não foram convocadas pelo líder Moqtada Sadr, ou pelo aiatolá Ali Sistani, duas figuras xiitas da cena política do país.

- "Promessas que nunca se cumprem" -

"Não há líder, veja quantos somos aqui! Somos todos jovens, todos desempregados", explica Husein Mohamed, acostumado a fazer bicos, na ausência de emprego estável.

O desemprego afeta um em cada quatro jovens, enquanto o setor público, que na época de Saddam Hussein empregava todos os universitários, está sobrecarregado e não pode contratar mais pessoas.

Todos os dias, ou quase todos os dias, no Iraque, os graduados desempregados organizam modestas manifestações, em face da indiferença geral. Mas, desta vez, eles saíram em massa às ruas e foram seguidos por cidadãos insatisfeitos com o governo de Adel Abdel Mahdi, no cargo de primeiro-ministro há quase um ano.

Pessoas com objetivos diversos se misturam nas ruas, mas compartilham o cansaço e a raiva contra a classe política. Há quem queira acabar com a corrupção, que dilapidou mais de 410 bilhões de euros do Estado em 16 anos; quem reivindique melhores serviços públicos para acabar com décadas de escassez de eletricidade e água potável; e quem apoie um general que foi recentemente afastado.

Nesrine Mohamed quer que todos "saiam": "do governo e dos políticos, não temos nada além de mentiras e promessas que nunca são cumpridas. Quanto aos partidos, roubaram todos os nossos sonhos", denuncia o manifestante de 46 anos. "Não há lugar para os pobres neste país", acrescenta.

Walid Ahmed, ex-militar, descarta totalmente a possibilidade de o movimento acabar sendo instrumentalizado. "Nosso problema número um é a corrupção, ela nos matou", disse à AFP.

"Não queremos partidos políticos, dignitários, ou líderes religiosos. Não queremos que eles se juntem ao movimento", enfatiza.

Para o especialista em Iraque Fanar Haddad, a natureza espontânea da revolta, o primeiro teste enfrentado pelo Executivo de Abdel Mahdi, é algo sem precedentes.

"É a primeira vez que há manifestações maciças e violentas sem o movimento sadrista envolvido", explica o pesquisador à AFP, referindo-se ao líder xiita Moqtada al-Sadr.

- Morte de um "mito" -

Qualquer que seja o resultado dos protestos, iniciados na terça-feira, eles mostraram que "o mito de que apenas os apoiadores de Moqtada al-Sadr podem levar pessoas às ruas se desfez", completou o especialista. "Aparentemente, os próprios cidadãos podem fazer o povo ir às ruas", acrescenta.

A última mobilização poderosa, que paralisou a protegida Zona Verde de Bagdá em 2016, foi liderada por Moqtada al-Sadr.

Além disso, quando ele convocou uma "greve geral" na noite de quarta-feira, teve o cuidado de apontar que não queria transformar "manifestações populares" em "manifestações partidárias".

Haddad adverte, porém, que essa independência do movimento, que é percebida nos apelos à manifestação publicados nas redes sociais, é uma "faca de dois gumes, para o governo e para os manifestantes".

Por um lado, a rua tomou consciência do peso que tem com "uma onda incontrolável que se estende de bairro em bairro, de cidade em cidade", mas, por outro, ninguém sabe "para onde essa onda está indo", alerta.