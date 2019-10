UE e EUA enfrentam mais de um ano e meio de tensão

As relações comerciais entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos, que anunciaram nesta quarta-feira novas tarifas aduaneiras punitivas após a permissão da Organização Mundial do Comércio (OMC), são marcadas pela tensão há um ano e meio.

- Trump ameaça, UE responde -

Em março de 2018, Donald Trump, que quer reduzir o déficit comercial americano, anuncia a introdução de fortes tarifas, 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre as de alumínio.

A Comissão Europeia identifica produtos americanos que podem seguir o mesmo destino da retaliação: jeans, uísque, suco de laranja, tabaco e motocicletas Harley Davidson. Na véspera de sua aplicação, o presidente dos EUA suspende a medida até 1º de maio para vários países, incluindo a UE.

- UE leva o assunto à OMC -

Em 16 de abril, a UE recorre à OMC. A comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmstrom, reivindica "uma isenção definitiva e incondicional" e se declara aberta a negociações.

Em 1º de maio, Washington estendeu por um mês a isenção provisória de taxas para o Canadá, o México e a UE, que lamenta uma incerteza prolongada.

- Novas frentes de ação -

Em 18 de maio, a Europa informou a OMC que estava estudando medidas retaliatórias contra produtos norte-americanos no caso de tarifas americanas sobre aço e alumínio.

No dia 23, Washington também planeja agravar tarifas no setor automobilístico, exasperando a UE e os industriais.

- Fim das isenções -

Em 1º de junho, Washington encerra as isenções de aço e alumínio.

Vários países, incluindo os da UE, denunciam esse fato à OMC.

Em 22 de junho, são aplicadas medidas de retaliação europeias.

Donald Trump ameaça adotar uma tarifa de 20% nos carros europeus importados.

Alguns dias depois, a Harley Davidson anunciou a realocação parcial de sua produção para evitar tarifas alfandegárias europeias.

A General Motors alerta que poderia eliminar empregos e aumentar seus preços devido aos impostos alfandegários que Washington está considerando. Em novembro, o grupo anunciará milhares de supressões de empregos para ficar mais competitivo.

- Trégua -

Em 25 de julho, Donald Trump e o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, se esforçam para neutralizar a crise, anunciando decisões nos campos da agricultura, indústria e energia cujo escopo ainda precisa ser confirmado.

Em 18 de janeiro de 2019, a UE divulga seus planos para evitar uma guerra aos direitos aduaneiros, excluindo o arquivo hipersensível da agricultura.

No dia 29, ele aprovou a importação de soja dos EUA para a fabricação de biocombustíveis.

- Aumento da tensão -

Em 18 de fevereiro, Bruxelas concorda em responder, se necessário, após a apresentação de um relatório nos EUA que pode gerar uma sobretaxa para carros importados.

Em 8 de abril, Washington ameaçou aumentar as tarifas alfandegárias sobre produtos europeus, incluindo a Airbus, em retaliação por empréstimos públicos reembolsáveis recebidos pelo fabricante.

- Negociações -

Em 15 de abril, a UE aprova a abertura de negociações comerciais com Washington, apesar da oposição francesa.

No dia 17, a UE divulga uma lista de mercadorias dos EUA que podem ser tributadas em até US$ 12 bilhões, de ketchup a autopeças, como "contramedidas" a subsídios dos EUA à Boeing.

- Respiro para os automóveis -

Em 17 de maio, Trump concede até seis meses de pausa antes de decidir sobre possíveis tarifas alfandegárias adicionais sobre carros.

A UE se declara pronta para negociar "um acordo comercial limitado que inclua automóveis", mas a comissária europeia para o Comércio observa alguns dias depois que Bruxelas e Washington precisam de mais tempo para iniciar as negociações.

- Preocupação com o vinho -

Em 10 de junho, Donald Trump sugere que ele poderia tributar ainda mais o vinho francês.

Em 2 de julho, Washington anunciou o início de consultas para impor novas tarifas à UE, principalmente sobre queijos e uísques, em retaliação ao que o governo dos EUA considera subsídios abusivos às fabricantes de aeronaves.

Nesse mesmo mês, a Europa prepara uma lista de mercadorias dos EUA no valor de 35 bilhões de euros, que podem ser tributados no caso de novas tarifas alfandegárias sobre os carros.

- Sanções dos Estados Unidos -

Em 2 de outubro, Washington anuncia tarifas punitivas a partir de 18 de outubro a produtos europeus no valor de US$ 7,5 bilhões , após as sanções autorizadas pela OMC, no contexto do conflito por subsídios europeus à Airbus.

A UE planeja retaliar.