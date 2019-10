Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou hoje uma série de novos palestrantes de alto perfil para sua conferência Mobile 360 - Eurásia 2019, que ocorrerá no Lotte Hotel, em Moscou, nos dias 8 e 9 de outubro de 2019. O evento apresenta um grande elenco de líderes de todo o ecossistema de telefonia móvel, que discutirá e debaterá sobre o impacto da tecnologia móvel na região. Um foco principal deste ano será o lançamento iminente de redes comerciais 5G, com a expectativa de que Rússia tenha 48 milhões de conexões em 2025.

"O 5G é uma palavra da moda em quase todos os mercados do mundo e na Rússia e a Comunidade dos Estados Independentes não é exceção, com redes comerciais iniciais previstas para o ano que vem", disse Mats Granryd, diretor geral da GSMA. "Convocamos um incrível elenco de palestrantes especialistas em nosso segundo evento Mobile 360 na Rússia e esperamos com ansiedade pontos de vista interessantes e um debate animado sobre os desafios e oportunidades que as redes 5G proporcionarão."

Os novos palestrantes confirmados para apresentação no Mobile 360 - Eurásia são:

-- Anna Serebryannikova, presidenta da Association of Big Data

-- Oleg Aldoshin, diretor de Novos Negócios da Beeline Kazakhstan

-- Gianluca Baini, diretor geral na EMEAR da Cisco

-- Alexander Shkilev, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Cognitive Technologies

-- Alexander Starostin, CEO da FirstData

-- James Robinson, analista da GSMAi

-- Oleg Tumanov, CEO da ivi.ru

-- Evgeniy Levlev, diretor de Serviços Financeiros da MegaFon e chefe do MegaFon Bank

-- Ekaterina Zemskova, diretora de Inovações e Eficiência Operacional da MegaFon

-- Alexander Gorbunov, CSO da MTS

-- Valery Shorzhin, vice-presidente de Soluções Digitais e Nuvem da MTS

-- Nicolas Zibell, CCO da OneWeb

-- Alexey Natekin, CEO da Data Souls; fundador e ditador benevolente da Open Data Science Community

-- Anton Kozlov, chefe de Inovações da Orange Business Services na Rússia-CEI

-- Nikita Pankratov, diretora de Desenvolvimento de Negócios da Orange Business Services na Rússia-CEI, Orange

-- Alexey Sapunov, vice-presidente sênior de Infraestrutura da Rostelecom

-- Alexander Chub, CEO da Russian Towers

-- Pavel Vlasov, chefe de Aceleração, Cluster de TI da Skolkovo Foundation

-- Vladimir Valkovich, vice-chefe do Centro de Pesquisa e Ciência "Comunicações sem fio e Internet das Coisas/5G" do Instituto Skolkovo de Ciência e Tecnologia

-- Anatolii Raikhert, CEO da SWiP

-- Arthur Akopyan, parceiro da UFG

-- Eugene Zelenyi, diretor de Parcerias Estratégicas e Fintech da Visa

Programação

O Mobile 360 - Eurásia abrangerá uma enorme variedade de tópicos relacionados com os dispositivos móveis, incluindo informações de operadoras que já lançaram o 5G. Também incluirá sessões sobre a ameaça da cibersegurança e a identidade na era 5G e o papel crescente das operadoras no comércio eletrônico, na tecnologia financeira e no entretenimento. O evento também incluirá sessões e palestrantes sobre inteligência artificial, blockchain, fintech, cidades inteligentes e mobilidade inteligente.

Patrocinadores do evento

Novos patrocinadores também se inscreveram para apoiar o evento, incluindo a OneWeb (patrocinador da indústria) e a Russian Towers (patrocinador da indústria). Elas se juntam a patrocinadores anunciados anteriormente, entre as quais a MTS (patrocinador anfitrião); Visa (patrocinador principal); Huawei (principal patrocinador da indústria) e Megafon (parceiro de telefonia móvel). Para mais detalhes, acesse: https://www.mobile360series.com/eurasia/partners/sponsors-exhibitors/

Inscrições abertas

As inscrições para o Mobile 360 - Eurásia já estão abertas. As pessoas que desejem participar devem acessar https://www.mobile360series.com/eurasia/attend/attendee-registration/. Para mais informações sobre o Mobile 360 - Eurásia, incluindo oportunidades de patrocínio, acesse: https://www.mobile360series.com/eurasia/. Acompanhe as notícias e atualizações sobre o Mobile 360 - Eurásia (# MOBILE360) no Twitter @GSMAEVENTS, no Facebook www.facebook.com/Mobile360Series e no LinkedIn www.linkedin.com/company/gsma-mobile-360-series. Mantenha-se atualizado com notícias e atividades mais amplas da GSMA através do @GSMA.

