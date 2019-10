Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

A NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701), líder na integração de tecnologias de TI e de rede, anunciou hoje que a sua tecnologia de reconhecimento facial alcançou a mais alta precisão de correspondência no Teste de fornecedor de reconhecimento facial (Face Recognition Vendor Test, FRVT) 2018 (*1) realizado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (National Institute of Standards and Technology, NIST) doa EUA, com um índice de erro de 0,5% ao registrar 12 milhões de pessoas (*2).

A tecnologia da NEC ficou em 1º lugar no teste da NIST pela quinta vez, após a sua primeira colocação no teste de reconhecimento facial para vídeo em 2017. A tecnologia de alto desempenho da NEC se reflete nos resultados dos testes, que colocaram a empresa significativamente à frente do segundo colocado.

Nos últimos anos, a crescente conveniência da tecnologia de autenticação biométrica, a conscientização aprimorada da segurança e o notável desenvolvimento da inteligência artificial (IA) levaram empresas ao redor do mundo a começar a adotar a tecnologia de autenticação biométrica. Especificamente, o uso da tecnologia de reconhecimento facial está se expandindo rapidamente em uma ampla gama de setores em todo o mundo. As tecnologias de reconhecimento facial agora estão sendo usadas em áreas que exigem alta confiabilidade, conveniência e uso a longo prazo, como verificação de identidade e infraestrutura nacional, acordos de transações, estabelecimento de contas bancárias e verificação de passaportes.

49 organizações, incluindo empresas dos Estados Unidos, China, Rússia, Europa e Japão, participaram do FRVT 2018 da NIST, onde foi realizada a avaliação da precisão do reconhecimento facial. Esses testes são os parâmetros de referência mais rigorosos e justos implementados pela NIST, pois cada organização deve enviar e ser avaliada em programas que foram desenvolvidos durante o mesmo período. Ao realizar a correspondência em vários estágios, foi alcançada uma impressionante velocidade de pesquisa de 230 milhões de correspondências por segundo. Além disso, utilizando os métodos de aprendizado profundo da NEC para reduzir significativamente a taxa de erro de identificação, a NEC correspondeu com precisão às imagens de um sujeito tiradas em um intervalo de 10 anos com uma taxa de erro 4 vezes menor do que a do segundo colocado.

No futuro, a NEC pretende expandir ainda mais o escopo do aplicativo dessa tecnologia para incluir acordos de transações de lojas, serviços em instalações públicas, como ônibus, ferrovias, aeroportos, escritórios e hospitais; e ajudar a proteger e cuidar de crianças e idosos. Com base no Grupo de IA e princípios de direitos humanos estabelecidos em abril desse ano (*3), a NEC dá prioridade máxima à consideração da privacidade e do respeito pelos direitos humanos ao usar dados de IA e biométricos. A NEC também pretende contribuir para melhor ainda mais a usabilidade da identificação biométrica e da tecnologia de análise de vídeo, incluindo o reconhecimento facial.

"O portfólio de soluções de identificação biométrica da NEC, o 'Bio-IDiom' (*4), que inclui a tecnologia de reconhecimento facial, é fundamental para as maneiras pelas quais a NEC está ajudando a construir sociedades mais seguras e produtivas como parte da 'Inovação da Cadeia de Valor da NEC'," declarou Hitoshi Imaoka, NEC Fellow na NEC Corporation. "Essas tecnologias criam novo valor compartilhando informações sobre o status das comunidades, coisas e processos em toda a cadeia de valor e são uma fonte significativa de crescimento em nosso Plano de Gerenciamento Intermediário 2020 e 'Cidades mais Seguras da NEC (*5), que apoiam a concepção de cidades seguras, protegidas, eficientes e iguais."

-0- *T Notas: (*1) O teste de fornecedor de reconhecimento facial de 2018 (FRVT 2018), patrocinado pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA e outros, avaliou a precisão e a velocidade da autenticação para dezenas de milhões de pessoas que usam tecnologias de reconhecimento de rosto dos principais fornecedores de todo o mundo. https://www.nist.gov/programs-projects/frvt-1n-identification (*2) Patrick Grother, Mei Ngan, Kayee Hanaoka, Teste de Fornecedor de Reconhecimento Facial (FRVT), Relatório interinstitucional NIST 8271(2019/09/11) https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/2019/09/11/nistir_8271_20190911.pdf (*3) NEC revela o "Grupo de IA da NEC Group e princípios de direitos humanos" https://www.nec.com/en/press/201904/global_20190402_01.html (*4) Bio-IDiom https://www.nec.com/en/global/solutions/biometrics/index.html (*5) Cidades mais seguras da NEC https://www.nec.com/en/global/solutions/safercities/index.html*T

