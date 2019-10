Festival vegetariano da perfuração da pele para se purificar na Tailândia

Atravessar as bochechas com uma espada de samurai, facas de açougueiro, ou raquetes de badminton: bem-vindo ao Festival Vegetariano de Phuket, onde a perfuração da pele se tornou uma competição extrema e sangrenta.

Organizado na ilha turística do sul da Tailândia, o evento faz parte de uma tradição que remonta ao século XIX, quando, em 1825, uma companhia de teatro chinesa, atuando na região, adoeceu depois de comer carne.

Diz a lenda que, para purificar seus corpos e implorar aos deuses pela cura, a trupe adotou uma dieta vegetariana, também perfurando as bochechas em um ritual taoísta.

Hoje, os descendentes da comunidade chinesa de Phuket celebram essa memória com o Festival Nove Deuses Imperadores, que dura nove dias e começa no início do nono mês lunar.

Centenas de pessoas desfilam acompanhadas por música tradicional e fogos de artifício que explodem em sua passagem pelas ruas, rivalizando com uma originalidade às vezes mórbida.

Vários participantes cruzam o rosto com uma dúzia de facas longas, punhais, ou tesouras de podar gigantes.

Outros ostentam dezenas de agulhas, ou espadas nos lábios inferiores, e deixam verter o sangue.

Muitos são colocados em estado de transe antes da automutilação, para aliviar sua dor.

O festival atrairá centenas de milhares de turistas ao sul da Tailândia até o próximo final de semana, de acordo com o diretor do Escritório de Turismo de Phuket, Kanokkittika Kritwutikon.

Trata-se de um influxo muito bem-vindo para hotéis e restaurantes nesta região, já que a Tailândia enfrenta uma estagnação real de sua atividade turística, setor essencial de sua economia.