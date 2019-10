Trump: diálogo com Coreia do Norte continuará apesar de testes de mísseis

O presidente americano Donald Trump declarou nesta quinta-feira que os Estados Unidos continuam comprometidos com o diálogo sobre o programa nuclear com a Coreia do Norte, apesar do mais recente teste de mísseis de Pyongyang.

"Eles querem conversar e nós conversaremos com eles", afirmou Trump aos jornalistas na Casa Branca.

A declaração acontece depois que a Coreia do Norte afirmou ter testado com sucesso um novo tipo de míssil balístico lançado de um submarino, alguns dias antes da retomada na Suécia das negociações com Washington.