Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou hoje os primeiros detalhes do MWC Barcelona 2020, incluindo palestrantes, empresas participantes proeminentes, programas e eventos. O MWC Barcelona irá ocorrer de 24 a 27 de fevereiro de 2020, com eventos também realizados na Fira Gran Via, Fira Montjuïc e La Farga L´Hospitalet. Sob o tema 'Conectividade Inteligente Ilimitada', o MWC Barcelona descreverá a convergência de IA, Big Data e IoT, todos equipados com 5G.

"Tendo o suporte da 5G, a Conectividade Inteligente Ilimitada irá moldar uma nova revolução industrial com base digital", disse John Hoffman, Diretor Executivo da GSMA Ltd. "Os participantes poderão experimentar e ter um perfil de como os dispositivos móveis ajudarão seus setores a trabalhar de modo mais inteligente e utilizar recursos finitos com mais eficiência. Além disto, ao conectar todos a tudo, em cada setor, estas oportunidades serão ilimitadas."

Executivos do Ecossistema de Mobilidade em Palestras

A GSMA revelou os primeiros palestrantes confirmados do MWC Barcelona, com executivos representando uma ampla gama da indústria, incluindo mobilidade, comércio eletrônico, serviços financeiros, mídia e entretenimento. Os executivos agendados para liderar o programa da conferência de quatro dias em Barcelona incluem:

-- Marc Fontaine, Diretor de Transformação Digital da Airbus

-- Mats Granryd, Diretor Geral da GSMA

-- John Chambers, Diretor Executivo e Fundador da JC2 Ventures

-- Rajiv Suri, Presidente e Diretor Executivo da Nokia

-- Vas Narasimhan, Diretor Executivo da Novartis

-- Kazuhiro Yoshizawa, Presidente e Diretor Executivo da NTT Docomo

-- Stéphane Richard, Presidente e Diretor Executivo da Orange SA, Presidente da GSMA

-- Dr. Sara Spangelo, Co-Fundador e Diretor Executivo da Swarm

-- CP Gurnani, Diretor Executivo e Diretor Gerente da Tech Mahindra

-- José María Álvarez-Pallete López, Presidente e Diretor Executivo da Telefónica S.A.

-- Robert Bakish, Presidente Diretor Executivo da Viacom

Para mais informação sobre a conferência, acesse www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/.

Mais de 2.400 Empresas de Liderança Participam do MWC Barcelona

A MWC Barcelona reunirá os principais participantes de todo o ecossistema de mobilidade, além de setores industriais adjacentes, como eletrônicos, automotivos e de consumo, destacando as mais recentes tecnologias, produtos e serviços. Mais de 2.400 empresas participarão do evento, incluindo grandes marcas como Accenture, Alibaba Cloud, ARM, AT&T;, BMW, Cisco Systems, Deutsche Telekom, Ericsson, Facebook, Google, HTC, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Mercedes- Benz, Microsoft, NTT DOCOMO, Nokia Solutions and Networks, Ooredoo, Oracle, Orange, Qualcomm Incorporated, SAP, SEAT, SK Telecom, Telefónica, Verizon, Vodafone, Xiaomi e ZTE. O salão da feira também irá incluir mais de 40 pavilhões nacionais e regionais.

Como um dos principais destinos do MWC, a GSMA Innovation City retornará com mais inovações na área de conectividade inteligente - 5G, IoT, IA e Big Data, ao destacar como os produtos e serviços de mobilidade estão transformando o modo como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Setores como de entretenimento, varejo, transporte, serviços públicos e indústria, serão exibidos por meio de demonstrações interativas das parcerias Google, Huawei, KT Corporation, Sierra Wireless e Turkcell, além de programas da indústria e de advocacia da GSMA. Para mais informações, acesse www.mwcbarcelona.com/exhibition/gsma-innovation-city/.

A GSMA também anunciou patrocinadores para o MWC Barcelona. O Citi e a Deloitte se uniram aos patrocinadores do tema do evento: com o Citi confirmado como patrocinador do tema do evento 'Indústria X' e a Deloitte como patrocinador do tema do evento 'Conectividade: A Era 5G'. A freenet Digital retorna se juntando a Networking Garden Sponsors Android, Salesforce, SES Networks e Wipro. A Accenture também continua seu apoio ao Programa Women4Tech como patrocinador oficial do encontro, com a Synchronoss anunciada como patrocinador de apoio ao encontro. Patrocinadores adicionais incluem a DarkMatter como VIP Lounge e patrocinador Registration, Huawei como patrocinador Lanyard, Saudi Telecom como patrocinador Badge, sendo que a Kochava irá patrocinar a Connections Lounge (anteriormente Digital Planet Lounge). Para mais informações sobre a exposição, incluindo expositores e patrocinadores, acesse www.mwcbarcelona.com/exhibition/.

4YFN20 Dobra Sua Presença e Expande Presença Internacional

O 4YFN está de volta em sua sétima edição e este ano mais que dobrou sua presença, passando do Pavilhão 8 para os Pavilhões 1 e 2 de Fira Montjuic. Este ano, a 4YFN sediará a nova experiência xside, que leva a Sónar à MWC Barcelona pela primeira vez para conectar conteúdo criativo, arte e desempenho ao centro empresarial. O Banco Sabadell, que apoia o 4YFN desde seu início, está de volta pelo sétimo ano consecutivo como patrocinador Gold. A ESADE Business School, classificada entre as 20 principais escolas de negócios do FT em todo o mundo, retorna como patrocinador acadêmico oficial do 4YFN.

O 4YFN do ano passado foi a edição mais internacional até agora e o 4YFN20 parece pronto para quebrar este recorde. A KPMG estará de volta representando as melhores empresas britânicas, sendo que a SK Telecom irá retornar, hospedando uma delegação de empresas coreanas dedicadas às tecnologias de mobilidade. Outras delegações internacionais incluirão Actua (Andorra), Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise (Bélgica), Great Britain Pavilion/Trade Fair Ltd. (Reino Unido), Jetro (Japão), Korea Institute of Start-ups and Entrepreneurship Development (KISED) (Coreia do Sul), Netherlands Business Support Offices (NBSO) (Holanda), Silicon Castles (Áustria) e Venturelab (Suíça).

Programas de Parceria na MWC Barcelona

Por mais de uma década, empresas de todo o ecossistema de mobilidade entregaram programas no MWC Barcelona. Ao oferecer aos participantes a oportunidade de se envolver com e obter ideias de alguns dos principais líderes de pensamento do setor, compartilham sua visão sobre uma variedade de desafios complexos do ecossistema. As empresas confirmadas para sediar os Programas de Parceria incluem a 5G Automotive Association, Alibaba, Deloitte, Flutter, Global UTM Association, Holland Pavilion, Huawei, Hyundai Motor Group, McCann Worldgroup, Mobile Ecosystem Forum, Netcracker, Samsung e ZTE. Analog Devices, Automotive Edge Computing e Xilinx realizarão sessões de Power Hour. Para mais informações sobre como sediar um evento de parceria, acesse: https://www.mwcbarcelona.com/become-a-partner/.

Women4Tech Expande Programas de Atividades

O Programa Women4Tech retorna pelo quarto ano com um conjunto expandido de atividades e eventos. O Women4Tech foi desenvolvido para reduzir a diferença de gênero no setor de telefonia móvel, com o objetivo final de influenciar todos os setores. Um elemento central é a Cúpula Women4Tech, com apresentações e painéis discutindo tópicos como igualdade de gênero e desenvolvimento de carreira; orientação e educação; além de mulheres como empreendedoras e inovadoras. A Mesa Redonda do Women4Tech apenas para convidados (patrocinada pela RedHat), reunirá líderes influentes em um diálogo franco que irá explorar questões relacionadas ao desenvolvimento feminino em tecnologia e telecomunicações.

Além desta Cúpula, o Programa Women4Tech inclui um tour pela igualdade na Women4Tech; o prêmio GLOMO Women4Tech pela "Excepcional Conquista na Liderança da Indústria de Mobilidade"; um painel do Women4Tech na Mobile World Live TV; e atividades do Women4Tech na 4YFN. Para mais informações, acesse: www.mwcbarcelona.com/experiences/gsma-women4tech/.

Mais de 30.000 Participantes Irão Visitar o YoMo

O Festival Youth Mobile (YoMo) retorna a Barcelona pelo seu quarto ano, liderando o STEAM e a educação na Espanha para jovens, professores e famílias. O evento espera receber mais de 30.000 participantes no local durante os cinco dias, de 25 a 29 de fevereiro de 2020, incluindo 22.000 estudantes, de 8 a 16 anos com seus educadores. Após um lançamento de grande sucesso em 2019, o Dia da Família do YoMo retorna para receber mais de 7.000 membros do público no sábado, 29 de fevereiro, composto por jovens a partir de três anos e suas famílias.

A GSMA também se orgulha em anunciar que o YoMo Barcelona 2020 irá cooperar com a European Schoolnet e seu programa STEM School Label, consulte www.stemschoollabel.eu/. As escolas participantes terão a oportunidade de fazer parte deste programa e obter o benefício das inúmeras atividades relacionadas ao STEM School Label durante todo o ano. Para mais informações, acesse: www.yomobcn.com.

O YoMo apresentará mais de 2.500 horas de conteúdo, mostrando ciência, tecnologia, engenharia, arte e design bem como matemática e carreiras profissionais relacionadas a estes assuntos. O YoMo visa ajudar a preencher a lacuna de habilidades por meio de vários programas de engajamento, como 'Choose your Crew' - oferecendo informações imersivas sobre carreiras, consultorias e programas de orientação; 'Tech4Girls' - capacitando as jovens nos setores de STEAM e 'Teacher Track' - o simpósio do educador, explorando a transformação digital em sala de aula.

A Maior Feira Comercial de Zero Emissão de Dióxido de Carbono do Mundo

A edição de 2019 do MWC foi oficialmente certificada como zero emissão de dióxido de carbono pela AENOR International, que assegura a posição do MWC Barcelona como a maior feira comercial de zero emissão de dióxido de carbono do mundo. Desde 2016, o programa 'Donation Room', através do qual os expositores do MWC doam materiais usados aos cidadãos de Barcelona no fim do evento, coletou 44,6 toneladas de móveis e 55,1 toneladas de materiais de construção, trabalhando com as prefeituras de Barcelona e Hospitalet para fornecer os mesmos a mais de 20 entidades locais socialmente responsáveis. Para a MWC Barcelona 2020, a GSMA terá foco em reduzir ainda mais o impacto ambiental e a quantidade de dióxido de carbono emitida do evento, compensando quaisquer emissões pendentes conforme necessário. Para mais informações, acesse www.mwcbarcelona.com/about/about-the-gsma/environmental-programme/.

Envolva-se na MWC Barcelona 2020

Para mais informações sobre a MWC Barcelona, incluindo como participar, expor ou patrocinar, acesse www.mwcbarcelona.com. Siga os desenvolvimentos e atualizações do MWC Barcelona no Twitter @GSMAEvents com a #MWC20, em nossa página no LinkedIn MWC https://www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress ou no Facebook em https://www.facebook.com/mobileworldcongress/. Siga outras notícias e atividades da GSMA no Twitter @GSMA.

