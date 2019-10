Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, anunciou que a IDEMIA e a IDEX Biometrics ASA, fornecedora líder de soluções avançadas de identificação e autenticação de impressões digitais, assinaram um contrato de licença mundial para uso da propriedade intelectual de registro biométrico da IDEX. Segundo os termos do acordo, a IDEX concedeu à IDEMIA uma licença para usar algumas patentes da IDEX com a finalidade de desenvolver, fabricar e vender dispositivos de registro no cartão, beneficiando-se da experiência em software de cartões biométricos da IDEMIA.

O "registro no cartão" se refere a permitir que um usuário se registre em um novo cartão inteligente biométrico em sua própria casa. O titular do cartão pode receber, pelo correio, um novo cartão inteligente biométrico e um receptáculo leve contendo uma fonte de energia. O usuário insere o cartão no receptáculo de registro e simplesmente toca na área do sensor de impressão digital no cartão várias vezes. O cartão não está conectado a nenhum outro dispositivo ou rede durante o processo de registro. Sem a necessidade de visitar um banco, sem a necessidade de envolver outro dispositivo, sem aplicativos, sem emparelhamento sem fio e sem problemas de compatibilidade que possam causar qualquer preocupação ao usuário, o registro no cartão é uma solução prática e econômica que promove métodos alternativos de registro.

Os serviços inteligentes da IDEMIA fornecem às instituições financeiras e às pessoas físicas uma série de soluções para atender à crescente necessidade de segurança e fluxo de pagamento. É incorporando a tecnologia biométrica nos métodos de pagamento, a IDEMIA é capaz de melhorar a experiência do cliente. A IDEMIA está investindo em cartões biométricos como resposta óbvia às crescentes necessidades dos consumidores por mais segurança e conveniência ao pagar com seus cartões. A IDEMIA é a primeira empresa a obter um certificado de esquema internacional para um cartão biométrico e fornece um catálogo de produtos líder do setor, combinando tecnologia própria e licenciada para registro.

No início deste ano, o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos e a IP Australia concederam à IDEX patentes fundamentais para dispositivos e métodos relacionados com registro no cartão em cartões inteligentes biométricos. A IDEX também possui pedidos de patentes adicionais para suas invenções de registro pendentes em outros territórios. Essas patentes fazem parte de um amplo portfólio de patentes e aplicativos sobre tecnologia de sensor de impressão digital e algoritmo biométrico que a IDEX pretende usar para permitir a expansão dos mercados de cartões inteligentes biométricos e cartões de pagamento.

O anúncio de hoje aprofunda uma colaboração de longa data entre a IDEMIA e a IDEX, a fim de desenvolver cartões inteligentes biométricos que possam ser suportados pelas patentes de registro de impressões digitais no cartão da IDEX - outro passo para democratizar a segurança biométrica.

Dave Orme, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing da IDEX, comentou: "A IDEX Biometrics começou a registrar seus primeiros pedidos de patentes para conceitos de registro no cartão em 2017. Desde então, esta invenção revolucionária aumentou em popularidade em todo o setor de pagamentos e representa um importante facilitador para a adoção de cartões inteligentes biométricos. Temos o prazer de licenciar esta solução exclusiva e inovadora para a IDEMIA à medida que continuamos trabalhando juntos para permitir a adoção em massa de cartões inteligentes biométricos".

Amanda Gourbault, vice-presidente executiva da unidade de negócios de Instituições Financeiras da IDEMIA, disse: "Nossa experiência e tecnologia na IDEMIA possibilitam oferecer métodos de pagamento seguros e responder à crescente demanda dos clientes por autenticação biométrica. O uso da biometria para garantir transações no ponto de venda reduz o atrito na experiência de pagamento, além de fornecer a melhor segurança para realizar transações com total confiança".

