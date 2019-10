Comunicado do Business Wire :FUJIFILM Holdings Corporation

A FUJIFILM Holdings Corporation (Presidente: Kenji Sukeno)(TOKYO:4901) tem o prazer de anunciar que irá patrocinar o World Marketing Summit 2019 como parceiro global.

O World Marketing Summit foi lançado em 2010 pelo professor Philip Kotler da Kellogg School of Management da Northwestern University, amplamente conhecido como o "Pai do marketing moderno". Organizações internacionais, instituições governamentais, empresas e pesquisadores de todo o mundo participam da cúpula que, sob o tema de "Marketing para uma nova realidade", aborda várias questões sociais de uma perspectiva de marketing, procurando soluções sustentáveis.

O Fujifilm Group, como um princípio central de gerenciamento, concentra-se em contribuir para a solução de problemas sociais por meio de nossas atividades comerciais. Essa política coincide com a visão do World Marketing Summit. Na cúpula, com outros participantes de todo o mundo, a Fujifilm visa não apenas envolver-se em uma discussão mais profunda de novas técnicas de marketing, mas também explorar maneiras de contribuir para o crescimento da economia global.

Quando a cúpula foi realizada em Tóquio, em 2017, o presidente e diretor executivo da FUJIFILM Holdings, Shigetaka Komori, debateu o papel das empresas na sociedade, juntamente com o professor Kotler, e ambos compartilham a mesma visão de que "o marketing não é simplesmente uma ferramenta de promoção de vendas. Ao contrário, deve ser usado pelas empresas como uma estratégia de negócios para cumprir sua responsabilidade social." Isso também coincide com a visão da Fujifilm.

Além do World Marketing Summit Tóquio 2019, programado para acontecer no dia 9 de outubro, outros eventos estão programados em cerca de 20 países ao redor do mundo. Os representantes da Fujifilm planejam palestrar nos eventos em um total de 10 países, incluindo Japão, Itália, Reino Unido, Turquia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Myanmar, Tailândia e Índia. A Fujifilm explicará como ela se reinventou diante da digitalização, a fim de ressurgir como uma empresa que pode alcançar continuamente desenvolvimentos inovadores na área da saúde e em uma variedade de outras áreas.

(Site do World Marketing Summit: https://www.worldmarketingsummitgroup.org/ Site do World Marketing Summit 2019 Tóquio: https://wmsj.tokyo/en/)

Para coincidir com o World Marketing Summit, a Fujifilm está publicando uma entrevista especial com o professor Kotler sobre a transformação dos negócios da Fujifilm. A entrevista está disponível no site da nossa campanha de marca global, NEVER STOP. (Site da entrevista: https://brand.fujifilm.com/neverstop/en/kotler/)

Professor Philip Kotler

Professor Philip Kotler, o ilustre professor de marketing internacional da Kellogg School of Management da Northwestern University, IL. EUA, é considerado o guru de marketing mais conhecido e o pai do marketing moderno. O seu livro "Marketing Management", já em sua 17° edição e é o livro didático de marketing mais usado no mundo.

Com mais de sessenta livros e cento e cinquenta artigos sobre marketing, e tendo prestado consultoria para algumas das principais empresas do mundo, organizações sem fins lucrativos e até países em seus esforços de marketing e branding, o professor Kotler tornou-se sinônimo de marketing.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191003005604/pt/

Para consultas sobre as informações neste comunicado à imprensa, entre em contato com: FUJIFILM Holdings Corporation Divisão de Planejamento Corporativo, Estratégia de Marca e Grupo de Gestão Shigehiro Nagaoka, +81-3-6271-2031

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.