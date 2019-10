Londres e Bruxelas trocam acusações sobre possível fracasso do Brexit

Autoridades britânicas e europeias trocaram farpas nesta quinta-feira (3) sobre a responsabilidade de trabalhar para alcançar um acordo que permita evitar um Brexit caótico no fim do mês.

Depois de apresentar na quarta-feira à União Europeia (UE) o que chamou de "proposta final" do Reino Unido para alcançar um acordo de divórcio antes da data fatídica do Brexit, em 31 de outubro, Johnson compareceu à Câmara dos Comuns.

"Apresentamos propostas construtivas e razoáveis que demonstram nossa seriedade", afirmou. "Não cumprem tudo o que desejávamos, mas, com estas concessões, fazemos uma verdadeira tentativa de superar o abismo, de reconciliar o aparentemente irreconciliável", completou.

O premier reiterou que, se a UE não demonstrar a mesma disposição, o Reino Unido abandonará o bloco de forma brutal, sem pedir mais adiamentos.

Advertiu, porém, que "o resultado seria um fracasso, pelo qual todas as partes seriam responsáveis".

O plano de Johnson consiste em resgatar o rejeitado Tratado de Retirada assinado em novembro pela ex-primeira-ministra Theresa May com Bruxelas e modificar o ponto de maior conflito: como manter aberta a fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, país-membro da UE.

O acordo de May, que os líderes europeus chamaram de "melhor possível, único possível", foi rejeitado três vezes pelos deputados britânicos.

A nova proposta não é muito diferente das primeiras versões do Tratado de Retirada: a Irlanda do Norte permaneceria no mercado único europeu no que diz respeito às mercadorias, ao contrário do restante do país. E todo Reino Unido sairia da união alfandegária europeia para poder negociar acordos comerciais com outros países.

A ideia esbarra, porém, nos mesmos obstáculos: as críticas de Bruxelas e a rejeição da oposição britânica.

"Nenhum deputado trabalhista pode respaldar este acordo temerário", afirmou o líder opositor Jeremy Corbyn. "Será rejeitado em Bruxelas, rejeitado nesta Câmara e rejeitado em todo país", completou.

- Bruxelas pede soluções -

Johnson já havia passado a bola para o lado da União Europeia ao solicitar, na quarta-feira (2), "alguma concessão" para alcançar um compromisso que evite um Brexit sem acordo.

Destacando "pontos problemáticos" na proposta, a Comissão Europeia deixou claro nesta quinta-feira que cabe ao governo britânico solucionar as questões.

"Resta trabalho por fazer, e este trabalho deve ser feito pelo Reino Unido, não o contrário", afirmou a porta-voz do Executivo europeu, Natasha Bertaud.

O comitê do Parlamento Europeu para o Brexit destacou nesta quinta que "não considera que as propostas de última hora do governo britânico, em sua forma atual, constituam a base de um acordo, ao qual a Eurocâmara poderia dar seu consentimento".

"A estratégia de Johnson consiste em culpar o outro, neste caso a UE, quando o plano for rejeitado", denunciou o deputado independentista escocês Ian Blackford na Câmara dos Comuns.

Desde que chegou ao poder no fim de julho, em substituição a Theresa May, o carismático e controverso primeiro-ministro acumula fracassos no Parlamento. Sofreu uma rebelião da bancada conservadora, perdeu a maioria absoluta, viu a aprovação de uma lei que o obrigaria a solicitar um novo adiamento do Brexit e a rejeição de seu pedido de eleições antecipadas.

Também ganhou a inimizade de muitos deputados, ao anunciar uma suspensão do Parlamento de cinco semanas, de 10 de setembro a 14 de outubro. A medida foi denunciada como uma estratégia para amordaçar os opositores e acabou sendo anulada pela Justiça, que a considerou ilegal.

Aprovada por referendo em 2016, a saída britânica da UE estava inicialmente prevista para março. Devido ao bloqueio político, foi adiada duas vezes.

Em setembro, em um ambiente de confronto com Johnson, o Parlamento aprovou uma lei que o obriga a solicitar outra prorrogação na ausência de um acordo com Bruxelas em 19 de outubro, logo após uma reunião de cúpula europeia.

O primeiro-ministro garante, porém, que não pedirá outro adiamento. Um argumento que pretende aumentar a pressão sobre a UE e sobre os deputados britânicos.