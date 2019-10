Quase 7.000 migrantes resgatados em nove meses na Líbia

A Marinha da Líbia anunciou nesta quinta-feira que resgatou quase 7.000 migrantes que tentavam atravessar o Mediterrâneo desde o início do ano na costa oeste do país, 43% a menos que no mesmo período de 2018.

"As patrulhas da Guarda Costeira conseguiram resgatar nos últimos nove meses 6.835 migrantes de diferentes nacionalidades", afirmou o general Ayub Kacem, porta-voz da Marinha.

Desde janeiro, os militares recuperaram 88 corpos de migrantes no mar, 87% a menos que no mesmo período do ano passado, afirmou Kacem, que também anunciou uma redução do número de migrantes desaparecidos (190 em 2019, 325 em 2018).

"Os números destacam os esforços consideráveis da Guarda Costeira líbia", que contribuíram para a queda importante do número de pessoas afogadas ou declaradas desaparecidas nas zonas de busca e resgate e nas águas territoriais líbias, afirmou o general.

Itália e Malta também registram tendência de queda. De acordo com o ministério italiano do Interior, desde o início do ano foram registradas 7.900 chegadas nos dois países, contra 181.000 de 2016. A redução se explica, em parte, pelo fechamento dos portos italianos aos navios humanitários desde junho de 2018, durante 15 meses.