Comunicado do Business Wire :HireRight

A HireRight - importante empresa dedicada a verificações globais de antecedentes de emprego, exames toxicológicos, verificações de formação educacional e soluções eletrônicas para Formulário I-9 e E-Verify - tem a satisfação de anunciar as aquisições da J-Screen e da PeopleCheck, fornecedoras de verificação de antecedentes com sede em Tóquio (Japão) e Newcastle (Austrália), respectivamente.

As duas aquisições fazer parte da estratégia da HireRight de fortalecer seus serviços globais de modo geral e sua presença especificamente na região Ásia-Pacífico (APAC). Esses acréscimos estratégicos proporcionarão uma oferta superior a clientes globais que buscam contratar colaboradores na APAC ou provenientes dessa região, ao passo que clientes da própria região passarão a contar com serviços locais aprimorados.

"Os negócios e os talentos vêm superando cada vez mais os limites de fronteiras, e os empregadores precisam ser capazes de triar candidatos globalmente, seja contratando para escritórios locais ou para o mercado internacional. Experiência e capacidade regionais e nacionais são vitais, especialmente ao lidar com questões regulatórias e culturais específicas", afirmou Guy Abramo, diretor executivo da HireRight. "Ao ampliarmos a escala e o alcance de nosso compromisso com a região, estaremos em uma posição ainda melhor para apoiar nossos clientes com a agilidade, a visibilidade e a precisão de que precisam para expandirem sua mão de obra global."

Prestando serviços de verificação de antecedentes e diligência prévia no Japão e na Coreia, a J-Screen estabeleceu uma rede robusta de fontes de informação públicas, privadas e exclusivas. Estão entre seus clientes instituições financeiras, empresas multinacionais, prestadores de serviços profissionais e órgãos públicos.

A PeopleCheck também presta serviços de verificação de antecedentes em vários setores, entre eles, tecnologia, construção, finanças, telecomunicações, recrutamento, serviços profissionais, mineração e assistência à saúde. Seus processos completos oferecem resultados rápidos, precisos e objetivos, e priorizam o atendimento ao cliente com sólida experiência setorial e de produto.

"Estamos muito felizes por receber a J-Screen e a PeopleCheck na família HireRight", declarou Steve Girdler, diretor geral da HireRight para as regiões EMEA e APAC. "Como fornecedoras de grande importância em suas respectivas regiões, é um verdadeiro privilégio poder aproveitar todo o valor que suas equipes talentosas e experientes agregarão para nossos clientes na região APAC."

A HireRight ajuda empregadores a contratarem os candidatos certos ao oferecer verificações globais de antecedentes de emprego, exames toxicológicos, verificações de formação educacional e soluções eletrônicas para Formulário I-9 e E-Verify. Os empregadores podem adaptar a extensa oferta de soluções de triagem da HireRight às suas necessidades específicas e ter a tranquilidade durante seus processos de contratação e verificação. A plataforma da HireRight se integra a plataformas de RH e sistemas de rastreamento de candidatos já existentes, proporcionando a organizações e candidatos a melhor experiência possível.

A HireRight está sediada em Irvine, estado norte-americano da Califórnia, com escritórios em diferentes regiões do mundo, inclusive sedes regionais em Londres, Cidade do México e Singapura.

