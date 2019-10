França prevê medidas de represália ao lado da UE contra EUA por sanções

O governo da França afirmou nesta quinta-feira que estabelecerá medidas de represália contra os Estados Unidos, ao lado da União Europeia (UE), se Washington aplicar as sanções contra produtos europeus anunciadas na quarta-feira.

"Sempre afirmamos na OMC (Organização Mundial do Comércio) que consideramos melhor encontrar soluções amigáveis do que entrar em conflitos comerciais", afirmou a porta-voz do governo, Sibeth Ndiaye, aos canais BFMTV e RMC.

Na quarta-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou que pretende impor sanções tarifárias à UE pelos subsídios de Bruxelas a Airbus, com a autorização da OMC, durante um ano e por um valor que pode alcançar 7,5 bilhões de dólares.

Washington decidiu que cobrará a partir de 18 de outubro tarifas adicionais de 10% aos aviões europeus e de 25% aos demais produtos, afirmou uma fonte do Departamento do Comércio dos Estados Unidos.

Apesar do anúncio, Robert Lightizer, Representante do Comércio dos Estados Unidos, declarou que Washington está aberto a negociações com Bruxelas.