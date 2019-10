Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, líder em aceleração da transformação de rede de software e transformação das economias de rede móvel para os provedores de serviços de comunicação (CSPs), e a Telefónica Argentina, implantaram o firewall de sinalização da Mavenir para proteger seus clientes e sinalizar a infraestrutura detectando e evitando ataques baseados em sinalização. A solução de sinalização de fraude evita que a rede sinalize invasões, ataques de negação de serviço (distributed denial of service attacks, DDoS), protege a informação do cliente contra a interceptação e melhora a experiência do usuário. Negar pacotes também protege os recursos do operador contra o uso desnecessário e até mesmo de condições de sobrecarga que não deveriam existir (alta capacidade e ataques distribuídos).

A implementação de um firewall de sinalização na rede da Telefónica Argentina lidará com a sinalização SS7 e baseada em diâmetro proveniente do exterior e de outras redes.

A solução da Mavenir possibilita à Telefónica Argentina proteger seus clientes e a rede contra hackers potenciais ao mesmo tempo que identifica sua origem. O firewall de sinalização, com suas capacidades de relatório e interface gráfica intuitiva permite que a Telefónica Argentina esteja à frente de potenciais ameaças e ofereça nível de proteção suficiente aos seus clientes. Além disso, a equipe de gestão de segurança e equipe de resposta (Security Management and Response Team, SMART) da Mavenir está ajudando a interpretar os dados de sinalização, ataques suspeitos e impor as regras de bloqueio.

"Estamos animados por apoiar a Telefónica Argentina e seu compromisso em proteger a segurança do cliente através da implantação de todo o nosso portfólio de segurança", disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. "Ao somar o firewall de sinalização às soluções existentes de proteção dos clientes contra fraude, ataques de privacidade, chamadas telefônicas e interceptação de mensagens, a Telefónica tem a melhor segurança de rede da categoria com o uso de IA e aprendizado de máquina (machine learning, ML) para evoluir continuamente e proteger melhor os seus clientes."

"Temos um relacionamento duradouro com a Telefónica Argentina, com o lançamento da solução anti-spam e, agora, a continuação, com a segurança de sinalização", disse Ilia Abramov, gerente-geral da unidade de negócios de segurança da Mavenir. "Assim, agora, a Telefónica Argentina tem o nosso conjunto de produtos de segurança completo e temos o compromisso de fornecer proteção à Telefónica Argentina sinalizando redes para a atual geração de redes, bem como, sinalizando a evolução para as arquiteturas de próxima geração."

O firewall de sinalização da Mavenir é um dos produtos de firewall de sinalização mais maduros no mercado e inclui pacotes de sinalização de alta velocidade, interface gráfica intuitiva para regras de detecção e filtragem, bem como, elementos de aprendizado de máquina para prevenção dos ataques distribuídos complicados. A capacidade de divulgação embutida possibilita esclarecimentos constantes no tráfego de sinalização do operador móvel, que não apenas permite melhor entendimento da natureza dos ataques detectados, mas também ajuda a melhorar os KPIs operacionais e QoS subscritor.

A Mavenir foi selecionada por sua experiência e conhecimento para implementar e fornecer soluções de segurança e serviços de apoio.

Sobre a Telefónica Argentina:

A Telefónica é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo em capitalização de mercado e número de clientes, apoiada por abrangente oferta, e qualidade e conectividade fornecida pelas melhores redes fixa, móvel e de banda larga. A Telefónica é uma empresa em crescimento que oferece experiência diferencial, baseada nos valores da própria empresa e em um posicionamento público que defende os interesses do cliente.

Presente em 16 países e com quase 357 milhões de acessos, a Telefónica possui forte presença na Espanha, Europa e América Latina, onde concentra a maioria de seu crescimento estratégico.

Ela opera comercialmente na Argentina com a marca Movistar e possui um parque com 23,8 milhões de acessos, com linhas fixas e móveis e conectividade, e uma rede fibra ótica com mais de 35.000 quilômetros de comprimento.

Com 28 anos de presença ininterrupta na Argentina e uma estratégia de investimento constante e crescente, a empresa lidera o desenvolvimento das redes de comunicações 4G e FTTH para trazer novos consumidores e melhores experiências de conectividade.

A empresa (Telefónica-Movistar) tem mais de 15 mil funcionários na Argentina.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é o único fornecedor de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta que tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e RAN virtualizada, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 130 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. Saiba mais em mavenir.com

