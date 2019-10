Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

A Rockwell Automation (NYSE:ROK) e a Schlumberger (NYSE: SLB) anunciaram hoje o fechamento de sua joint venture anteriormente anunciada, a Sensia, a primeira fornecedora de soluções de automação integrada digitalmente habilitada do setor de petróleo e gás.

Sensia will make oil and gas production, transportation and processing simpler, safer and more secure. (Photo: Business Wire)

A joint venture alavanca o conhecimento de campo de petróleo e gás em camadas profundas da Schlumberger e a rica especialização em automação e informação da Rockwell Automation para lidar com esse mercado de rápido crescimento.

"A Sensia disponibilizará a digitalização em escala industrial e a automação continuada a todas as empresas de petróleo e gás, assim podem operar seu patrimônio de maneira mais produtiva e lucrativa", disse Allan Rentcome, diretor executivo da Sensia. "Ela vai tornar mais fácil e segura a produção, transporte e processamento de petróleo e gás."

Com sede em Houston, Texas, a Sensia foi projetada para gerar renda inicial anual de US$ 400 milhões e empregará aproximadamente mil funcionários.

A Sensia operará como uma entidade independente, com uma divisão do controle acionário de 53% e 47% para a Rockwell Automation e a Schlumberger, respectivamente. A Rockwell Automation fez um pagamento em dinheiro de US$ 250 milhões à Schlumberger no fechamento.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa dedicada a automação e informação industrial do mundo, torna seus clientes mais produtivos e o mundo mais sustentável. Sediada em Milwaukee, estado norte-americano de Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 23 mil pessoas e atende a clientes em mais de 80 países.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 100.000 pessoas que representam mais de 140 nacionalidades, a Schlumberger fornece a gama mais abrangente de produtos e serviços do setor, desde a exploração até a produção, e soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho do reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios principais em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 32,82 bilhões em 2018. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" de acordo com as leis de valores mobiliários federais, incluindo declarações que não são fatos históricos, como os benefícios esperados da joint venture, oportunidades futuras para a joint venture e seus produtos e serviços, e as expectativas futuras das partes ou da joint venture, que incluem convicções, planos, objetivos, condições financeiras, premissas ou desempenho ou eventos futuros. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, inclusive, mas não limitados a, condições econômicas globais; mudanças nos gastos com produção e exploração pelos clientes das partes da joint venture e mudanças no nível desenvolvimento e exploração de petróleo e gás natural; condições gerais econômicas, políticas e comerciais em regiões chaves do mundo; risco de moeda estrangeira; pressão nos preços; fatores climáticos e sazonais; declínios de produção; mudanças nos requisitos regulatórios e regulações governamentais; a inviabilidade da tecnologia em atender novos desafios em exploração; e outros riscos e incertezas detalhados nos mais recentes formulários 10-K, 10-Q e 8K da Rockwell Automation e da Schlumberger protocolados ou enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, SEC). Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se nossas premissas subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem divergir materialmente dos refletidos em nossas declarações prospectivas. As partes descartam qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

