Comunicado do Business Wire :Hilton

Hoje, a Hilton recebeu mais reconhecimento por sua excelente cultura organizacional, indicada como um dos melhores locais de trabalho do mundo pela revista Fortune e pelo instituto Great Place to Work. Pelo segundo ano consecutivo, a Hilton ficou em segundo lugar na lista das 25 principais empresas e continua sendo a única empresa de hospitalidade na lista. Os membros da equipe da Hilton, a empresa mais hospitaleira do mundo, disseram que a cultura, os benefícios e as vantagens em viagens o tornam um ótimo lugar para trabalhar.

"Durante nosso marco de 100o ano de hospitalidade, é uma honra sermos novamente reconhecidos como o segundo melhor local de trabalho do mundo e permanecer como única empresa de hospitalidade da lista", disse Chris Nassetta, Presidente e Diretor Executivo da Hilton. "Os membros da nossa equipe sempre estiveram no centro de nosso sucesso e, em um momento em que a luz e o calor que compartilhamos com o mundo nunca foram tão importantes, continuamos profundamente comprometidos em mostrar a mesma hospitalidade que eles compartilham com nossos hóspedes. A todos da família Hilton, obrigado por virem nesta jornada conosco e continuarem trabalhando juntos a fim de garantir a todos que somos um ótimo lugar para trabalhar."

"Este reconhecimento é uma prova do foco de uma década em criar um ótimo local para trabalhar a todos os membros da equipe - independentemente de histórico, função e localização - sendo que não poderíamos ficar mais emocionados e honrados", disse Matt Schuyler, Diretor de Recursos Humanos da Hilton. "Acreditamos que a Hilton é um lugar especial para construir uma carreira e estamos entusiasmados por isto ter sido reconhecido pelo Great Place to Work."

A Hilton tem como objetivo criar um ambiente que ofereça oportunidades significativas de crescimento pessoal e profissional que sejam incomparáveis no setor de hospitalidade e altamente competitivas com as principais empresas. Apenas no ano passado, a Hilton anunciou benefícios aprimorados para toda a família, incluindo licença parental expandida, auxílio para adoção, licença prolongada em caso de luto, acesso ao Milk Stork, folga remunerada e descontos de viagens a membros da equipe, permitindo que os membros da equipe passem algum tempo criando memórias com suas famílias.

Estes programas fazem parte do Thrive at Hilton, uma proposta de valor aos membros da equipe, que disponibiliza um ecossistema flexível de ofertas projetadas para atender às necessidades individuais de cada membro, além de um ambiente de trabalho flexível, oportunidades inovadoras de aprendizado e desenvolvimento e oportunidades de voluntariado. Os programas robustos de pessoal da Hilton geralmente são resultado direto do feedback dos membros da equipe com a pesquisa anual de seus membros, com uma taxa de conclusão de 92%. Ao contrário de muitas empresas, a Hilton oferece os mesmos benefícios de líderes do setor aos membros da equipe, horistas e assalariados.

"Esta empresa líder global em hospitalidade mostra realmente como QUALQUER organização pode se tornar um ótimo local de trabalho. Não importa quantos idiomas, países e desafios locais, a Hilton consegue manter a família com a mesma cultura em todos os lugares, em um negócio que nunca fecha," disse Michael Bush, Diretor Executivo do Great Place to Work. "A pontuação de inovação dos funcionários está entre as melhores da nossa lista, sendo que reinventam sua experiência de membro da equipe atenciosa todos os anos."

Com uma força de trabalho que abrange quase 420.000 pessoas em 114 países e territórios, este reconhecimento é resultado de um feedback positivo direto dos membros da equipe. Nos últimos quatro anos, a Hilton foi classificada como o melhor lugar para trabalhar mais de 100 vezes pelo Great Place to Work Institute, incluindo a melhor empresa para se trabalhar nos EUA, Arábia Saudita, Itália, Turquia e para Mulheres (EUA) somente neste ano.

Sobre a Hilton

A Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa líder global em hospitalidade, com um portfólio de 17 marcas de classe mundial, compreendendo quase 5.900 propriedades com mais de 939.000 quartos, em 114 países e territórios. Dedicada a cumprir sua missão de ser a empresa mais hospitaleira do mundo, a Hilton conquistou um lugar na lista dos melhores locais de trabalho do mundo em 2018 e recebeu mais de 3 bilhões de hóspedes em seus 100 anos de história. Por meio do premiado programa de fidelidade, Hilton Honors, mais de 94 milhões de membros que fazem reservas diretamente com Hilton podem ganhar pontos por estadias em hotéis e experiências que o dinheiro não pode comprar, além de desfrutar de benefícios instantâneos, incluindo check-in digital com seleção de quarto, Chave digital e Quarto conectado. Visite newsroom.hilton.com para obter mais informações e conecte-se à Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

