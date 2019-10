EUA vai aplicar tarifas sobre produtos da UE ainda em outubro

Os Estados Unidos vão impor tarifas punitivas sobre produtos da União Europeia a partir de 18 de outubro, após a decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) desta quarta-feira que permite a retaliação sobre US$ 7,5 bilhões em produtos, disse um funcionário do governo.

Um integrante sênior do gabinete do representante comercial americano (USTR) afirmou que Washington vai aplicar tarifas de 10% sobre aeronaves da UE - mas não de peças - e de 25% sobre outros produtos.

Ele disse à imprensa que a decisão da OMC permite tarifas de até 100%, mas que Washington decidiu não ir tão longe, na tentativa de solucionar a disputa, que já dura 15 anos.