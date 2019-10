Cinco pontos-chave da nova proposta britânica para o Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apresentou à União Europeia (UE), nesta quarta-feira (2), sua proposta para modificar o Tratado de Retirada, três vezes rejeitado pelo Parlamento, e evitar um Brexit sem acordo em 31 de outubro.

Confira abaixo cinco pontos-chave de seu plano, que gira em torno de como evitar uma fronteira dura entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, país-membro da UE:

- Regulações comuns -

Segundo sua proposta, a Irlanda do Norte conservaria as regulações do mercado único europeu no que se refere à livre-circulação de produtos, incluindo os agroalimentares.

Isso teria como efeito eliminar a necessidade de controles de regulamentação entre a Irlanda do Norte e a Irlanda.

A proposta não se refere a pessoas, capitais e serviços, os quais também têm livre-circulação no mercado único.

- Acordo do Parlamento -

A aplicação desta "zona regulatória comum" deve ser aprovada pelo Executivo e pelo Parlamento norte-irlandês antes de entrar em vigor, ao fim de um período de transição. E então, de novo, a cada quatro anos.

Assim, poderia se prolongar indefinidamente, se aprovado pelas autoridades norte-irlandesas. Na ausência de consentimento, deixaria de ser aplicada.

- Zona aduaneira britânica -

Ao fim do período de transição, a Irlanda do Norte sairia da união aduaneira europeia juntamente com a ilha da Grã-Bretanha e ambas fariam parte da mesma zona aduaneira que englobaria todo Reino Unido.

"Sempre foi fundamental para este governo que o Reino Unido saia da união aduaneira europeia no final do período de transição", escreveu Boris Johnson em sua carta ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

O contrário impediria os britânicos de firmarem acordos comerciais com terceiros países.

- Sem controles fronteiriços -

Embora a saída da união aduaneira implique que haja uma fronteira aduaneira entre a Irlanda do Norte e a vizinha República da Irlanda, o plano de Johnson não prevê controles, "nem na fronteira, nem perto da fronteira".

Para isso, propõe simplificar e melhorar a legislação em matéria de aduanas.

Os movimentos de mercadorias dentro da ilha da Irlanda se fará por meio de uma declaração digital.

E os controles físicos serão feitos apenas em "uma porção muito pequena de movimentos com base em uma avaliação de riscos". Estes controles podem acontecer diretamente nos estabelecimentos comerciais, ou em "outros lugares designados que podem se situar em toda Irlanda, ou Irlanda do Norte".

O plano também prevê uma simplificação dos procedimentos para os pequenos comerciantes.

- Ajuda à Irlanda do Norte -

O governo britânico propõe uma espécie de "New Deal" (nome popularizado pelos estímulos econômicos e benefícios sociais adotados pelo presidente Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, na década de 1930) para ajudar a província britânica a alavancar seu crescimento econômico e sua competitividade.

O objetivo também seria impulsionar novos projetos de infraestrutura na Irlanda do Norte.