Bernie Sanders suspende campanha eleitoral à presidência dos EUA

O senador americano Bernie Sanders, que aspirava a enfrentar Donald Trump nas eleições de 2020, suspendeu temporariamente sua campanha para se tornar o candidato presidencial do Partido Democrata em razão de um entupimento arterial - informou sua equipe nesta quarta-feira (2).

"Durante um evento de campanha ontem (terça-feira) à noite, o senador Sanders sentiu algum desconforto no peito. Após avaliação e exames médicos, descobriu-se que ele tinha um entupimento em uma artéria, e dois stents foram inseridos com sucesso", informou o assessor de Sanders, Jeff Weaver.

"O senador Sanders está conversando e de bom humor. Ele descansará nos próximos dias", completou, observando que seus compromissos foram cancelados "até novo aviso".

Sanders, de 78 anos, é desde 1991 um legislador independente no Congresso americano, alinhado com os democratas: primeiro, como representante (deputado) de Vermont e, desde 2007, como senador.

Em 2016, perdeu a indicação nas primárias democratas para Hillary Clinton, que acabou sendo derrotada por Trump. Em fevereiro deste ano, o senador anunciou que disputaria as prévias do partido mais uma vez.

Nas pesquisas de intenção de voto, ele se mantém no segundo lugar, atrás do ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden, dois anos mais novo. Desde julho, este autointitulado "socialista" vem brigando pela posição cabeça a cabeça com a senadora por Massachusetts Elizabeth Warren, de 70.

A idade de Sanders e de Biden já foi apontada como um dos problemas de ambas as candidaturas. Em geral, a saúde de Sanders é boa. Em março passado, ele machucou a cabeça e, depois de levar sete pontos, voltou rapidamente para a campanha.