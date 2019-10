Comunicado do Business Wire :MPEG LA, LLC

A MPEG LA, líder mundial em licenciamento de tecnologia, anunciou hoje a publicação de um artigo revisado por pares na edição de outubro de 2019 da Nucleic Acid Therapeutics na plataforma de entrega de oligonucleotídeos de carga múltipla direcionada a ligantes, proprietária da MPEG LA, Increscent Therapeutics?.

"A MPEG LA se orgulha de traçar um novo território com o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica que permite aos desenvolvedores de fármacos usar terapias oligonucleotídicas para abordar novos alvos, incluindo câncer e aqueles que afetam o sistema nervoso central", disse o presidente e diretor executivo da MPEG LA, Larry Horn.

De acordo com o principal autor e inovador Dr. Jonathan Miles Brown, "o artigo conclui que a entrega de agentes terapêuticos oligonucleotídicos multiméricos para modular a expressão ou tradução gênica usando a Increscent Therapeutics? da MPEG LA pode ser de suma importância para direcionar efetivamente os tipos de células/receptores nos quais a afinidade por ligantes, o número de cópias dos receptores ou as taxas de internalização são insuficientes, além das doenças em que são necessários knockdowns de múltiplos genes ou vias".

"Diferentemente do modelo tradicional de licenciamento de conjuntos da MPEG LA que revolucionou o licenciamento no setor eletrônico de consumo, a plataforma Increscent Therapeutics? da MPEG LA está disponível para licenciamento exclusivo ou não exclusivo do setor de biofarma e pronta para desbloquear e promover novas oportunidades de assistência à saúde", disse Kristin Neuman, diretora executiva de licenciamento de biotecnologia da MPEG LA.

Uma versão on-line do artigo da Nucleic Acid Therapeutics "Ligand Conjugated Multimeric siRNAs Enable Enhanced Uptake and Multiplexed Gene Silencing" (SiRNAs multiméricos conjugados com ligantes possibilita captação aprimorada e silenciamento genético multiplexado) escrito por Jonathan M. Brown, James E. Dahlman, Kristin K. Neuman, Carla AH Prata, Monika C. Krampert, Philipp M. Hadwiger e Hans-Peter Vornlocher, pode ser encontrada aqui.

Informações adicionais sobre a plataforma Increscent Therapeutics? da MPEG LA podem ser encontradas aqui.

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças "one-stop" para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 1990, a empresa foi a pioneira do pool de patentes da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo, e está expandindo o acesso a outras tecnologias revolucionárias, como recarga de veículos elétricos e CRISPR. Além disso, a MPEG LA desenvolveu o Increscent Therapeutics?, uma plataforma para terapia oligonucleotídica, já disponível para licenciamento. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com cerca de 22.000 patentes em 90 países, cerca de 250 titulares de patentes e um número superior a 6.000 licenciados. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

