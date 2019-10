Comunicado do Business Wire :Busan Metropolitan City

Busan One Asia Festival (BOF), um festival para todos que amam K-POP em todo o mundo, está programado para acontecer do dia 19 a 25 de outubro na interessante cidade de Busan, harmonizada pelo mar, montanhas e rios.

O BOF completa seu 4o ano, e o festival de 2019 prepara conteúdos atualizados para proporcionar experiências agradáveis aos visitantes. Primeiro, um show K-POP cravejado de estrelas vai abrir o grande festival no dia 19 de outubro com uma programação que inclui AB61X, ITZY, HA SUNG WOON, KIM JAE HWAN e KIM SE JEONG, em um belo local para ver o pôr do sol, o Hwamyung Eco Park. O show do Family Park marcará o final do festival no dia 25. Através de uma música poderosa, o público se tornará um, independentemente da idade. Stray Kids, Lovelyz e JBJ95 também se juntarão ao final e prometerão se encontrar novamente no BOF 2020.

O BOF Land acontecerá em Gunam-ro, perto da famosa e bela praia de Haeundae. O BOF Land é um playground cultural para ver, brincar, tirar uma foto e desfrutar de uma variedade de conteúdos da cultura K. Os visitantes estarão realmente muito emocionados.

Este ano, o festival apresenta um novo projeto de audição pública: Music Lable On BOF, em colaboração com a CUBE Entertainment. As próximas estrelas do BOF K-POP nascerão neste evento. O processo de recrutamento será aberto no dia 24 de setembro. Os vencedores terão um lugar garantido para se apresentar no palco especial e se tornarem trainees das principais empresas de entretenimento.

Este não é o fim. Outro evento especial está esperando os amantes do hip hop. Os principais artistas de hip hop, incluindo Simon Dominic, Punchnello e Hoody, se apresentarão no Hip Hop Mashup Concert e vão acender Busan com sua paixão. O show acontecerá no Centro de Cinema de Busan, no dia 20 de outubro.

Além disso, os visitantes se divertirão com a autêntica cultura de Busan, na nova onda de Hallyu e nas atrações de todos os cantos da cidade. Quem deseja participar pode encontrar detalhes no site oficial (www.bof.or.kr) e no Facebook (www.facebook.com/BusanOneAsiaFestival).

