EUA anunciam teste bem sucedido de míssil intercontinental

O exército dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que testou com sucesso um míssil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado e equipado com um veículo de reentrada, de uma base na Califórnia.

Lançado da base aérea de Vandenberg às 01H13 (05H13 de Brasília), o veículo percorreu aproximadamente 6.750 km sobre o Oceano Pacífico até as Ilhas Marshall, informou um comando da Força Aérea americano.

"O teste demonstra que a força de dissuasão nuclear dos Estados Unidos é robusta, flexível, está pronta e adequadamente ajustada para desencorajar as ameaças do século XXI e tranquilizar nossos aliados", afirma o texto.

"Os lançamentos de testes não são uma resposta ou reação a eventos globais ou tensões regionais", acrescentou.

A Coreia do Norte lançou dois mísseis na direção do Mar do Japão, conforme relatado pelo Estado Maior das Forças Armadas da Coreia do Sul.

Esses lançamentos ocorreram um dia depois que Washington e Pyongyang anunciaram o reinício iminente das negociações bilaterais sobre o programa nuclear norte-coreano.