Coreia do Norte dispara 'projéteis' após propor diálogo com EUA

A Coreia do Norte realizou nesta quarta-feira disparos de "projéteis" em direção ao mar, um dia depois de o governo de Pyongyang sugerir a retomada do diálogo com os Estados Unidos, informou o Estado-Maior das Forças Armadas sul-coreanas.

Segundo o Estado-Maior, a "Coreia do Norte disparou projéteis não identificados" da cidade oriental de Wonsan, em "direção ao Mar do Leste", nome que os coreanos dão ao Mar do Japão.

"Nossos militares acompanham a situação diante de eventuais disparos adicionais", destacou o Estado-Maior, sem precisar o tipo projétil.

Em exercícios recentes foram utilizados mísseis de curto alcance.

Segundo o porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, um dos projéteis disparados nesta quarta-feira pelos norte-coreanos parece ter violado a Zona Econômica Exclusiva do Japão.

"Por volta das 07H10 (19H10 Brasília), dois projéteis foram disparados da costa leste da Coreia do Norte e "um deles parece ter caído nas águas dentro da zona econômica exclusiva do Japão", disse Suga à imprensa.

Na véspera, uma alta fonte diplomática norte-coreana disse que Pyongyang concordou em manter conversações em nível de grupos de trabalho com Washington ainda esta semana.

As duas partes concordaram em manter uma reunião de "contatos preliminares" no dia 4 de outubro e negociações de trabalho no dia seguinte, segundo a vice-ministra norte-coreana das Relações Exteriores, Choe Son Hui, citada pela agência de notícias oficial KCNA.

"Espero que estas reuniões em nível operacional acelerem o desenvolvimento positivo das relações entre a República Popular e Democrática e os Estados Unidos", declarou a vice-ministra.

O anúncio da Coreia do Norte foi confirmado pelos Estados Unidos pouco depois.