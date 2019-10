Coreia do Norte dispara 'projéteis' após propor diálogo com EUA

A Coreia do Norte realizou nesta quarta-feira disparos de "projéteis" em direção ao mar, um dia depois de o governo de Pyongyang sugerir a retomada do diálogo com os Estados Unidos, informou o Estado-Maior das Forças Armadas sul-coreanas.

Até o momento não há detalhes específicos dos projéteis disparados pelos militares norte-coreanos, mas em exercícios recentes foram utilizados mísseis de curto alcance.

Segundo o porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, um dos projéteis disparados nesta quarta-feira pelos norte-coreanos parece ter violado a Zona Econômica Exclusiva do Japão.

"Um deles parece ter caído nas águas (...) dentro da zona exclusiva do Japão", disse Suga à imprensa.