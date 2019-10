Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

Visa (NYSE:V) e Revolut, fintech líder na Europa, anunciaram hoje um novo acordo que ajudará a Revolut a expandir seu negócio globalmente. Alavancando a marca, escala, presença e aceitação global da Visa, a Revolut conseguirá levar seus produtos a cinco novas regiões e 24 novos mercados, totalizando 56 mercados em todo o mundo. Pelo acordo, a Revolut emitirá principalmente cartões Visa durante a expansão global.

A Revolut tem um aplicativo móvel por meio do qual os consumidores têm acesso a vários serviços financeiros digitais - todos ligados a um cartão Visa - como câmbio de moeda, controles orçamentários e pagamentos P2P (entre pessoas físicas). Complementando o sucesso do acordo em vigor na Europa, a Visa possibilitará à Revolut lançar seus serviços inicialmente na Austrália, Brasil, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Rússia, SingapuraeEstados Unidos e, posteriormente, na Argentina, Chile, Colômbia, Hong Kong, Índia, Indonésia, Coreia, Malásia, México, Filipinas, Arábia Saudita, África do Sul, Taiwan, Tailândia, UcrâniaeVietnã.

"Estamos animados para expandir a parceria que temos com a Visa, líder mundial em pagamentos digitais, para transformar em realidade a visão que nossas empresas compartilham em relação a experiências de pagamento integradas e inovadoras", diz Nikolay Storonsky, fundador e CEO da Revolut. "O novo acordo global com a Visa é oportuno e chega em um momento em que a Revolut está entrando em novos mercados para oferecer a mais consumidores o controle, a flexibilidade e as funcionalidades inovadoras das quais nossos clientes europeus se beneficiam há anos."

"A Revolut fez excelentes progressos na entrega de experiências inovadoras e exclusivas aos consumidores na Europa. Estamos muito felizes em ampliar nossa parceria em um momento em que a Revolut trabalha para atingir suas metas de crescimento global e, juntos, vamos impulsionar o aumento do volume na rede Visa', diz Jack Forestell, diretor de Produtos da Visa. "A Visa é aceita em cerca de 54 milhões de estabelecimentos comerciais, em mais de 200 países, de modo que temos escala, experiência e expertise para ajudar fintechs como a Revolut a se globalizar."

Visa e Revolut construíram uma forte parceria nos últimos quatro anos. O banco digital alternativo começou emitindo cartões Visa aos seus clientes em toda a Europa em julho de 2017. De lá para cá, conseguiu alavancar a rede global e as capacidades da Visa para ajudar a promover sua rápida expansão global, inclusive emitindo cartões com a marca Visa em todos os grandes mercados europeus hoje.

Nos últimos quatro anos, a Revolut esteve na vanguarda da inovação financeira global. Buscando ajudar o consumidor a gerenciar melhor suas finanças digitalmente, Revolut e Visa disponibilizarão:

-- Serviços bancários flexíveis, customizados e integrados: os clientes da Revolut podem receber notificações instantâneas de gastos, além de detalhamentos de gastos mensais e análises orçamentárias divididas por categorias. A opção de complementar o atual aplicativo da Revolut com APIs da Visa, como Visa Token Service e Payments Attribute Account Inquiry, e cartões pré-pagos e de débito Visa oferecem a segurança e a agilidade que os consumidores esperam ao usar um cartão Visa.

-- Câmbio de moeda integrado e de baixo custo: uma das opções mais econômicas, a Revolut possibilita que seus clientes façam compras no mundo todo em mais de 150 moedas e portem e façam o câmbio de até 29 moedas e criptomoedas - entre os quais, bitcoin, dólar canadense, dólar americano, peso mexicano, libra esterlina e euros - direto no aplicativo e usando a taxa de câmbio interbancário.

-- Pagamentos P2P: com um toque, os consumidores conseguem enviar e solicitar fundos instantaneamente, sem qualquer custo, e rachar a conta em restaurantes e bares com qualquer cliente da Revolut no mundo.

O acordo global entre a Visa e a Revolut complementa o compromisso de longo prazo da Visa com fintechs e apoia as prioridades comerciais estratégicas da empresa, entre as quais:

-- Visa Direct, plataforma da Visa que habilita pagamentos mais rápidos a mais de um bilhão de contas financeiras no mundo

-- O conjunto de soluções de pagamento B2B da Visa para pequenas e médias empresas e organizações globais

-- O compromisso contínuo da Visa de levar opções de pagamento digital à população não bancarizada por meio de programas de impacto social

Sobre a Revolut

A Revolut foi lançada em julho de 2015 por Nik Storonsky e Vlad Yatsenko, ex-banqueiros de investimento do Credit Suisse e Deutsche Bank, como uma alternativa digital aos grandes bancos. Inicialmente, a fintech atraiu clientes ao permitir que eles gastassem e transferissem fundos para o exterior com a taxa de câmbio interbancário; desde então, a empresa atraiu mais de 7 milhões de clientes na Europa com seus resumos de gastos, controles orçamentários, funcionalidades de poupança e câmbio de criptomoeda.

A Revolut já captou cerca de US$ 340 milhões em investimentos, injetados por empresas de capital de risco notáveis como Index Ventures, Ribbit Capital, Balderton Capital e DST Global.

Sobre a Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE:V) é a empresa líder em pagamentos digitais no mundo. Nossa missão é conectar o mundo por meio do que há de mais inovador, confiável e seguro em meios de pagamentos - permitindo que pessoas, negócios e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, a VisaNet, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo e é capaz de processar mais de 65.000 transações por segundo. O foco implacável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e uma força motriz por trás do sonho de um futuro sem dinheiro em papel para todos, em todos os lugares. À medida que o mundo passa do analógico para o digital, a Visa insere sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações visite www.visa.com.br, nossa página no LinkedIn ou siga-nos no twitter @VisaNewsBr. Para saber mais sobre como a Visa realiza suas transações clique aqui.

