Ao menos 17 mortos em acidente com ônibus no Peru

Pelo menos 17 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas nesta terça-feira (1) na queda de um ônibus num abismo de 100 metros em uma estrada da região andina de Cusco, sudeste do Peru, informou a polícia local.

O acidente ocorreu pela manhã no quilômetro 148 da Rodovia Interoceânica, na altura do distrito de Marcapata, na região de Cusco. Os feridos foram levados para centros de saúde próximos.

O veículo transportava 48 passageiros da cidade amazônica de Puerto Maldonado para Cusco.

A polícia investiga as causas do acidente, que poderia ter sido provocado por uma manobra errada do motorista.

Os acidentes nas estradas peruanas são frequentes devido a chuvas, mau estado de conservação e sinalização e controle deficientes.

Em 2018, 3.245 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Peru, 2.826 em 2017 e 2.696 em 2016. Ou seja, nove peruanos morrem diariamente em um acidente de trânsito, dos quais mais da metade têm entre 26 e 60 anos, de acordo com um Relatório do Ministério dos Transportes.