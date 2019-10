Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global continua a fortalecer sua presença no Oriente Médio com o anúncio de que a Zalloum & Laswi, sediada na Jordânia, se tornou uma empresa membro da associação internacional e está adotando o nome Andersen Tax & Legal. Anteriormente, a empresa havia assinado um acordo de colaboração com a Andersen Global há cerca de um ano.

"Em menos de um ano, conseguimos ver de perto os valores da Andersen de administração, serviço e transparência de primeira classe", disse Rasha Laswi, diretora administrativa da Andersen Tax & Legal na Jordânia. "Estamos motivados para nos tornar uma firma membro da Andersen Global e ter o nome Andersen na porta, já que isso vem com uma reputação inigualável."

Em 1993, a Zalloum & Laswi foi estabelecida pelo sócio administrador Azzam Zalloum. Os quase 20 profissionais da firma prestam serviços jurídicos para empresas jordanianas e estrangeiras de médio e grande porte nas áreas de serviços bancários e financeiros, direito civil, contratos, investimento estrangeiro, direitos de propriedade intelectual, comércio internacional e questões transfronteiriças, direito corporativo e comercial, direito penal, resolução de litígios e disputas, fusões e aquisições e imóveis.

"A comunidade jurídica e empresarial da Jordânia utiliza os serviços dos nossos colegas da Zalloum & Laswi há 26 anos e eles são uma parte importante da nossa estratégia de negócios para todo o Oriente Médio", disse Mark Vorsatz, presidente do conselho e diretor executivo da Andersen Global. "Durante todo o tempo que passaram conosco como uma empresa colaboradora e agora como uma empresa membro, Rasha e sua equipe demonstraram sua dedicação em fornecer um serviço contínuo, o que representa claramente o nosso compromisso global com os clientes."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 149 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

