Advogados de condenado à morte pedem mudança de pena por conta de condição médica

Os advogados de um criminoso que está no corredor da morte no estado americano do Missouri solicitaram nesta terça-feira (1) a troca da pena do cliente alegando que ele possui um problema médico que lhe causaria "um sofrimento terrível" durante a execução por injeção letal.

Com a execução da pena agendada para esta terça, Russell Bucklew, de 51 anos, foi condenado à morte ao ser declarado culpado pelo assassinato em 1996 do namorado de sua ex-noiva, que também foi sequestrada e estuprada por ele.

De acordo com os advogados, Bucklew é portador de uma anomalia nos vasos sanguíneos, chamada de angioma cavernoso, o que dificulta sua respiração e que no último ano o obrigou a respirar através de um tubo de traqueostomia.

Por conta dessa condição física, "seu rosto está inchado e cheio de placas de sangue, presentes também na cabeça e garganta. É muito provável que esses tumores instáveis possam levar a sangramentos durante o estresse da execução, fazendo Russel tossir e se afogar em seu próprio sangue", informaram os advogados numa petição encaminhada ao governador do Missouri solicitando a anulação da execução e mudança de sua pena para prisão perpétua.

O governador Mike Parson, um republicano que apoia a pena de morte, recusou o pedido na manhã desta terça.

Assim a execução de Bucklew com injeção letal segue agendada para as 22H00 de Brasília.

Em 2014 e 2018, os advogados do criminoso conseguiram suspender a execução no último minuto através de ações apresentadas na Suprema Corte.

Caso não consigam um recurso, esta será a 17ª aplicação da pena capital neste ano nos Estados Unidos. A mais recente ocorreu em agosto, na Flórida, e envolvia um assassino confesso de homossexuais, que matou seis homens em 1994.