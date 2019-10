Há 30 anos Dinamarca celebrava primeiras uniões homossexuais

"Foi uma cerimônia como as que acontecem todos os dias na prefeitura, mas pela primeira vez na história, dois homens puderam vivenciá-la", recorda Iván Larsen 30 anos depois, orgulhoso de ter sido um dos primeiros homossexuais a se unir oficialmente a seu companheiro na Dinamarca.

Em 1º de outubro de 1989, no dia em que a lei dinamarquesa passou a autorizar a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo, este pastor se casou com seu companheiro Ove Carlsen, um psicólogo que havia conhecido três anos e meio antes em um bar de Copenhague, algo banal hoje em dia no mundo ocidental mas sensacional naquela época.

Na véspera de festejar suas bodas de pérola, esse casal discreto recorda a efervescência de um momento "histórico".

Era domingo na capital do reino escandinavo e Tom Ahlberg, vice-prefeito encarregado dos casamentos, havia aberto excepcionalmente as portas da majestosa prefeitura neogótica para celebrar as "alianças" de 11 casais homossexuais.

Ove usava uma gravata-borboleta rosa e Iván, uma azul. Ambos usavam ternos cor de creme e tinham 42 anos. Foram o segundo casal a oficializar sua união, depois de Axel e Eigil Axgil, de 74 e 67 anos, dois precursores da causa gay na Dinamarca, hoje falecidos.

- Acontecimento mundial -

"Haviam dito que podíamos convidar 25 pessoas para a sala de casamento. Foram três", conta Iván Larsen.

"Por culpa dos jornalistas", completa seu marido.

Após a cerimônia, cada casal foi recebido por uma multidão de entusiastas reunidos para a tradicional chuva de arroz, antes de subir em uma carruagem com direção à sede do movimento LGTB.

Estrelas em vários meios, atores de um show que contrasta com seu pudor, Iván e Ove aceitaram o desafio voluntariamente.

"Pensamos que era necessário falar do que acontecia na Dinamarca, transmitir a mensagem: 'é bom e é possível", afirma Ove Carlsen. Foi necessário esperar quatro anos até que outro país, Noruega, legalizasse a união dos casais homossexuais.

No entanto, viver sua homossexualidade abertamente nem sempre foi fácil para Ove. Primeiro se casou com uma mulher com quem teve dois filhos. Depois um câncer mudou sua vida.

"Minha ex-mulher me disse: 'você precisa viver sua própria vida'".

Já divorciado, conheceu Iván, com quem escreveu uma página da história. "Casar naquele dia foi um ato pioneiro", explica Larsen.

Na Dinamarca "a homossexualidade era passível de pena de morte até 1866 e ser abertamente homossexual só passou a ser possível em 1933", lembra.

Orgulhosa de ser vanguardista em termos de costumes e tradições, a Dinamarca deve a adoção da lei sobre a união civil à exclusão do direito à adoção, estima Michael Nebeling Petersen, professor titular em ciências humanas na Universidade do Sul da Dinamarca.

"Contanto que não se tocasse no reino simbólico da reprodução e da família, não havia problemas", aponta.

A seu ver, a ideia dos parlamentares era sobretudo oferecer uma segurança financeira aos homossexuais, permitindo-lhes herdar um do outro em um momento em que a aids fazia estragos nessa comunidade.

- 7.491 uniões celebradas -

A união civil não podia ser celebrada na igreja e não era reconhecida no exterior.

Além disso, para realizá-la, era necessário que ao menos uma das duas pessoas tivesse a nacionalidade dinamarquesa.

Entre 1989 e 2012, foram realizadas 7.491 uniões deste tipo.

Em junho de 2012, a união civil foi abandonada e o casamento passou a ser aberto para todos. Os homossexuais gozam dos mesmos direitos que os casais heterossexuais e podem se casar na igreja, o que fizeram Ove e Iván.

Atualmente cerca de trinta países autorizam o casamento homossexual.

Esse casal aspira a desfrutar de sua aposentadoria em seu apartamento de um bairro tranquilo de Copenhague, embora estejam preocupados com o aumento da homofobia.

"Não há problema em ser homossexual quando se é pastor, psicólogo ou professor. Mas é preciso ser honesto - afirma Larsen - em relação à sua situação".