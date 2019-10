Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) anuncia transição na liderança sênior a partir do dia 1º de novembro, com todos os seus integrantes subordinados a Blake Moret, presidente do conselho e diretor executivo da empresa.

Ernest Nicolas, currently vice president, global supply chain, is promoted to senior vice president, Operations & Engineering Services, reporting to Blake Moret, Chairman, and CEO. (Photo: Business Wire)

Ernest Nicolas,atualmente vice-presidente da cadeia de suprimentos global, é promovido a vice-presidente sênior de operações e serviços de engenharia. Ele terá responsabilidade de liderança global pelas seis funções em operações e serviços de engenharia que incluem: Cadeia de suprimentos global (fornecimento estratégico, materiais, logística e atendimento ao cliente), Qualidade e melhoria contínua, Serviços de engenharia, Operações de manufatura, Serviços de manufatura e Serviços no local de trabalho. Nicolas liderará mais de 9.500 funcionários e terceirizados da operações e serviços de engenharia e 19 fábricas em todo o mundo.

Mike Laszkiewicz, vice-presidente sênior de operações e serviços de engenharia anunciou sua intenção de se aposentar em 31 de janeiro de 2020. Ele seguirá subordinado a Moret até sua aposentadoria e trabalhará para garantir uma transição bem-sucedida. "Agradeço o serviço contínuo de Mike para garantir transições tranquilas de liderança nos próximos meses", disse Moret. "Mike ocupou muitos cargos de liderança ao longo de sua carreira de trinta anos, liderando notavelmente o negócio de controle de energia em soluções e produtos de controle antes de seu cargo de liderança sênior em operações e serviços de engenharia. Seu aconselhamento para mim tem sido tremendamente valioso."

"Ernest é precisamente o tipo de líder que quero para acelerar nosso crescimento. Ernest traz uma vasta experiência em liderança na cadeia de suprimentos e na manufatura, além de uma paixão pelas pessoas, com um cuidado genuíno pelo sucesso da equipe", disse Moret. "Valorizo seu aconselhamento criterioso e estratégico."

Nicolas ingressou na Rockwell Automation em 2006 como gerente de projetos Lean, Seis Sigma e ocupou vários cargos nas funções de operações e serviços de engenharia, inclusive vice-presidente de cadeia de suprimentos global e vice-presidente de fornecimento estratégico e gerenciamento de suprimentos, diretor da operações de manufatura da Ásia-Pacífico e gerente de operações de fábrica nas operações de Twinsburg.

Antes da Rockwell Automation, Nicolas passou 9 anos em várias funções de responsabilidade crescente na General Motors Corporation. Ele é membro do Conselho Executivo de Liderança, do conselho consultivo para o Grainger Center of Supply Chain Management da Universidade de Wisconsin-Madison e do conselho de administração da Milwaukee Urban League.

Nicolas possui mestrado em Administração de Empresas (MBA) em Gestão de Operações pela Universidade de Wisconsin-Madison, mestrado em Engenharia de Sistemas de Manufatura pela Universidade de Wisconsin-Madison e bacharelado em Engenharia de Sistemas de Manufatura pela Universidade Kettering.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa dedicada a automação e informação industrial do mundo, torna seus clientes mais produtivos e o mundo mais sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 23 mil pessoas e atende a clientes em mais de 80 países.

