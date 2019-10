Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, um fornecedor líder de armazenamento inteligente hiperconvergente para backup, anunciou hoje que está participando do Acronis Global Cyber Summit no famoso Fontainebleau Resort em Miami Beach, Flórida, do dia 13 ao dia 16 de outubro de 2019. O evento inaugural revelará inovações, oportunidades para parcerias estratégicas e oferece aprendizado na crescente área da proteção cibernética.

A cibersegurança e a proteção de dados são frequentemente vistas como dois conceitos separados, mas a verdade é que no mundo digital moderno, um não pode existir sem o outro. A Acronis Cyber Summit é a personificação de uma revolução para convergir a segurança cibernética e a proteção de dados no conceito único e holístico de proteção cibernética. A ExaGrid marchará com a Acronis nas linhas de frente.

A Cúpula contará com apresentações de especialistas, incluindo Robert Herjavec, renomado especialista em cibersegurança e co-apresentador do Shark Tank, o vencedor do prêmio Emmy da TV, o ex-agente e autor da operação Contra-Inteligência do FBI Eric O'Neill, e o analista de segurança e escritor reconhecido internacionalmente Keren Elazari.

Especialistas de renome mundial discutirão o conceito de #CyberFit e as melhores práticas de gerenciamento de dados, abordando os cinco vetores que compõem a proteção cibernética eficaz: Segurança, Acessibilidade, Privacidade, Autenticidade e Segurança (SAPAS).

ExaGrid, um parceiro da aliança Acronis, participará como patrocinador Gold e hospedará o estande 14. No evento, ExaGrid apresentará sua nova solução combinada com a Acronis for Edge Data Protection e armazenamento. Tom Gillispie, diretor de Integração de Aplicativos e Gerenciamento de Produtos ExaGrid, irá co-apresentar uma sessão com a Acronis sobre a combinação da Acronis® Realizar cópias seguras com dispositivos de backup baseados em disco ExaGrid altamente eficientes, que fornecem aos clientes um processo fácil de gerenciar e uma solução econômica para backup e armazenamento em sites remotos. ExaGrid também participará de sessões exclusivas de parceiros e eventos sociais e de rede.

"ExaGrid tem o prazer de fazer parceria com a Acronis e apresentar uma nova solução para backup e armazenamento de sites remotos no mercado", disse Bill Andrews, presidente e CEO do ExaGrid. "Os clientes que participam do Acronis Global Cyber Summit aprenderão como podem se beneficiar de um verdadeiro ambiente de armazenamento completo de ponta a ponta ao combinar Acronis, seu aplicativo de backup suportado e o ExaGrid."

"Não poderíamos estar mais animados ao reunir a comunidade de proteção cibernética no primeiro Acronis Global Cyber Summit", disse Serguei Beloussov (SB), fundador e diretor executivo da Acronis. "Summit é o destino final para revendedores, fornecedores de nuvem, ISVs e TI corporativa para entender e capitalizar as tendências emergentes, inovações e insights acionáveis encontrados em convergência entre proteção de dados e segurança cibernética."

Para mais informações sobre Acronis Cyber Summit, visite https://acronis.events/summit2019/.

Sobre ExaGridExaGrid fornece armazenamento inteligente hiperconvergente para backup com desduplicação de dados, uma Landing Zone exclusiva e arquitetura de expansão. A Landing Zone do ExaGrid fornece os backups, restaurações e recuperações mais rápidas de VM (máquinas virtuais). Sua arquitetura de expansão inclui dispositivos completos em um sistema de expansão e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, eliminando as caras atualizações de upgrades. Nos visite em exagrid.com ou entre em contato conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas experiências ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo com backup.

Sobre Acronis

Acronis lidera o mundo em proteção cibernética - solução de desafios de segurança, acessibilidade, privacidade, autenticidade e segurança (SAPAS) com soluções inovadoras backup, segurança, recuperação de desastres, e soluções de sincronização e compartilhamento de arquivos corporativos que são executados em ambientes de nuvem híbrida: local, na nuvem ou na borda. Aprimorado pelas tecnologias de IA e autenticação de dados baseada em blockchain, Acronis protege todos os dados, em qualquer ambiente, incluindo cargas de trabalho e aplicativos físicos, virtuais, em nuvem e móveis.

Com 500.000 clientes empresariais e uma poderosa comunidade mundial de fornecedores de serviços, revendedores e parceiros ISV habilitados para Acronis API, Acronis possui 80% das empresas da Fortune 1000 e mais de 5 milhões de clientes. Com duas sedes, na Suíça e Cingapura, a Acronis é uma organização global com escritórios em todo o mundo e clientes e parceiros em mais de 150 países. Saiba mais em acronis.com.

