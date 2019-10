Irã condena à morte acusado por espionagem em favor dos EUA

A autoridade judicial do Irã anunciou nesta terça-feira (1º) que quatro pessoas acusadas por espionagem em favor da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos foram condenadas a sentenças que vão da prisão à pena capital.

"Na semana passada, uma pessoa acusada de espionagem para os serviços de Inteligência americanos foi condenada à morte por um tribunal revolucionário", disse o porta-voz da autoridade judicial, Gholamhossein Esmaili, em entrevista coletiva.

Outros três foram condenados a dez anos de prisão, acrescentou o porta-voz.

Esmaili não informou o nome do preso no corredor da morte, mas disse que será divulgado, se o veredicto for confirmado pelo Supremo Tribunal.

Em julho passado, o governo de Teerã anunciou que desmantelou uma rede de espionagem da CIA e prendeu 17 suspeitos. Alguns deles já foram condenados à morte.