Comunicado do Business Wire :BitHarp

A BitHarp tem o prazer de anunciar uma extensão de sua bem-sucedida 'Oferta 3 + 1' para as plataformas de mineração rentáveis da empresa. Introduzida há apenas algumas semanas, esta promoção especial foi um grande sucesso entre todos os tipos de entusiastas de mineração de criptografia. Com base na demanda do público, esta promoção continuará até 12 de outubro.

Uma organização com sede na Nova Zelândia; a BitHarp intensificou os holofotes da indústria global de criptografia com o recente lançamento de suas duas plataformas de mineração Lyre Miner e Harp Miner. Ambas as plataformas foram concebidas considerando as necessidades dos entusiastas comuns da mineração. Ao contrário de centenas de instrumentos de mineração que precisam de conhecimento e experiência significativos, os dois produtos da www.BitHarp.com incentivaram muitos iniciantes a por suas mãos na mineração de criptografia. Adequados ao uso doméstico, estas plataformas são configuradas previamente e podem iniciar a mineração assim que forem conectadas.

Junto com a facilidade de mineração, a BitHarp também teve êxito em garantir a rentabilidade de seus clientes, oferecendo altas taxas de energia de hash que surpreenderam muitos defensores do setor. Além disto, o Lyre Miner e o Harp Miner também estão entre os instrumentos de mineração com maior economia de energia do mercado, com consumos de 600 e 2400 W, respectivamente.

Os dois produtos da BitHarp podem ser utilizados para minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Dash, com poderes de hash, conforme resumido abaixo.

Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) e 2000 TH/s (Harp Miner)

Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) e 300 GH/s (Harp Miner)

Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) e 75 GH/s (Harp Miner)

Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) e 50 TH/s (Harp Miner)

"Recebemos inúmeras ligações e e-mails de pessoas solicitando uma extensão de nossa oferta 3 + 1", disse um porta-voz da BitHarp. "Tenho o prazer de anunciar que esta oferta agora ficará válida até 12 de outubro".

Mais informação sobre o Lyre Miner e o Harp Miner estão disponíveis em https://www.bitharp.com/.

Sobre a BitHarp: A BitHarp é um fabricante de criptomoedas com sede na Nova Zelândia, produzindo as mais flexíveis plataformas de mineração e de alto desempenho, construídas com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa aos investidores.

