Comunicado do Business Wire :Servier

A Servier, uma empresa farmacêutica internacional independente, anunciou hoje a aquisição do PIXUVRI® da CTI BioPharma. O PIXUVRI é um tratamento para pacientes adultos com linfoma não Hodgkin agressivo de células B recidivante ou refratário. A Servier e a CTI Biopharma concluíram um Acordo de Compra de Ativos, que transferiu os direitos mundiais do PIXUVRI para a Servier. A Servier comercializou o PIXUVRI em todos os países onde o medicamento foi aprovado sob uma licença exclusiva da CTI BioPharma.

"A aquisição do PIXUVRI é um passo importante para a estratégia de longo prazo da Servier, que visa se tornar um importante protagonista no campo da oncologia. Sendo um dos nossos principais focos a hematologia, agora temos dois medicamentos que são comercializados a nível mundial, juntamente com um portfólio forte e inovador de candidatos a medicamentos, que inclui terapias com células T CAR", afirmou Claude Bertrand, vice-presidente executivo e chefe global de P&D; da Servier. "Como parte de nossa estratégia, estamos comprometidos em investir 50% do nosso orçamento de Pesquisa e Desenvolvimento em oncologia."

O linfoma não Hodgkin (LNH) é um câncer no sangue que afeta o sistema linfático. Ele pode ocorrer em diferentes partes do corpo, desde os gânglios linfáticos no pescoço até o fígado ou baço, mas também em outros órgãos como o estômago, intestino, ossos, cérebro, testículos ou pele.1 Globalmente, existem mais de 500 mil novos casos de LNH por ano - é o 11º câncer mais comumente diagnosticado e também a 11ª causa mais comum de morte por câncer.2

"Temos um forte compromisso em fornecer soluções eficazes para pacientes que vivem com câncer. O PIXUVRI é um tratamento eficaz que recebeu uma autorização de comercialização europeia padrão em junho e hoje dá um novo passo para alcançar os objetivos de longo prazo da Servier. Vamos garantir que os pacientes continuem tendo acesso ao PIXUVRI", disse Eric Falcand, vice-presidente e chefe global de Desenvolvimento de Negócios e Licenciamento da Servier. "Continuamos fortalecendo nosso portfólio de oncologia por meio de nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento e alianças estratégicas."

Sobre o PIXUVRI (pixantrone)

O PIXUVRI é um medicamento citotóxico que atua interferindo no DNA das células e impedindo-as de fazer mais cópias do DNA. Isso significa que as células cancerosas não podem se dividir e, eventualmente, morrem.3 O PIXUVRI é indicado na União Europeia como monoterapia para o tratamento de pacientes adultos com linfoma não Hodgkin agressivo de células B recidivante ou refratário.3 O PIXUVRI também é aprovado na Islândia, Israel, Liechtenstein, Mianmar, Noruega, Paquistão, Rússia e Ucrânia.

O PIXUVRI é mencionado nas diretrizes do ESMO como um fármaco do tipo antraciclina com cardiotoxicidade reduzida, que demonstrou alguma eficácia em pacientes fortemente tratados.4

Mais detalhes estão disponíveis no resumo do Relatório Público Europeu de Avaliação (EPAR) no site da EMA (www.ema.europa.eu).

Sobre a Servier

A Servier é uma empresa farmacêutica internacional, administrada por uma fundação sem fins lucrativos, com sede na França (Suresnes). Com uma forte presença internacional em 149 países e um volume de negócios de 4,2 bilhões de euros em 2018, a Servier emprega 22 mil pessoas no mundo inteiro. Totalmente independente, o Grupo reinveste 25% de suas receitas (com exclusão dos medicamentos genéricos) em pesquisa e desenvolvimento e utiliza todo seu lucro para desenvolvimento. O crescimento corporativo é motivado pela constante busca da Servier por inovação em cinco áreas de excelência: doenças cardiovasculares, imunoinflamatórias e neurodegenerativas, câncer e diabetes, bem como por suas atividades em medicamentos genéricos de alta qualidade. A Servier também oferece soluções eHealth, além do desenvolvimento de medicamentos.

Tornar-se um ator importante em oncologia faz parte da estratégia de longo prazo da Servier. Atualmente, existem 12 entidades moleculares em desenvolvimento clínico nessa área, visando os cânceres gastrointestinais e pulmonares e outros tumores sólidos, além de diferentes tipos de leucemia e linfomas. Este portfólio de tratamentos inovadores do câncer está sendo desenvolvido com parceiros no mundo todo e abrange diferentes características e modalidades de câncer, incluindo terapias citotóxicas, proapoptóticas e imunológicas direcionadas, para fornecer medicamentos que mudam a vida dos pacientes.

Mais informações em: www.servier.com

