Vídeo de sem-teto cantando ópera no metrô de Los Angeles viraliza

Um vídeo divulgado pela polícia de Los Angeles (LAPD) de uma mulher sem-teto cantando ópera no metrô da cidade viralizou nas redes sociais.

"Quatro milhões de pessoas chamam Los Angeles de lar", descreve o texto que acompanha o vídeo na conta da polícia no Twitter. "Quatro milhões de vozes ... às vezes você só precisa parar e ouvir uma delas, ouvir algo lindo".

O vídeo, que já teve mais de 400 mil visualizações desde quinta-feira, mostra uma mulher loira com tranças cantando uma bela versão de uma ária de Puccini na plataforma de uma estação de metrô, segurando várias malas e puxando um carrinho de compras que parecem conter seus pertences.

Um porta-voz do departamento de polícia da cidade disse à AFP que o encontro com o oficial que gravou as imagens foi espontâneo.

A imprensa local a identificou como Emily Zamourka, de 52 anos, violinista e pianista que emigrou da Rússia para os Estados Unidos quando tinha 24 anos.

A rede KABC informou que Zamourka não tem treinamento formal como cantora de ópera e foi professora antes de enfrentar tempos difíceis devido a problemas de saúde.