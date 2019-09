Canadá e EUA tentam reduzir dependência de terras raras da China

O Canadá está discutindo com os Estados Unidos como reduzir a dependência de ambos países da China para o fornecimento de terras raras - minerais essenciais para produtos tecnológicos e militares -, confirmou nesta segunda-feira (30) o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

Trudeau disse que em sua última reunião com o presidente americano, Donald Trump, ressaltou que "o Canadá tem muitas terras raras que são tão necessárias para a tecnologia moderna".

Ele enfatizou que o Canadá é um "aliado sólido" dos Estados Unidos e pode fornecer uma "oferta confiável" de minerais de terras raras, muitos dos quais atualmente "vêm da China", apontou o primeiro-ministro em coletiva de imprensa.

"É de nosso interesse garantir que tenhamos fornecimento confiáveis desses minerais importantes", detalhou.

As declarações respondem a um artigo no jornal canadense Globe and Mail que detalhou os esforços do governo de Ottawa para reduzir a dependência dos dois aliados americanos das reservas chinesas de elementos como lítio, urânio, césio e cobalto.

A China controla mais de 90% da oferta mundial desses minerais usados em smartphones, painéis solares e até tecnologias militares. Também é o maior produtor e refinador mundial.

Em plena guerra comercial entre Washington e Pequim, o governo chinês deu a entender que poderia bloquear suas exportações de terras raras, muito importantes para as indústrias de ponto americanas.

Em 2010, a China já tinha interrompido suas exportações de terras raras ao Japão devido a uma disputa territorial.

Canadá e China também atravessam uma crise diplomática sem precedentes após a prisão em Vancouver em dezembro de uma dirigente da gigante chinesa de telecomunicações Huawei a pedido dos Estados Unidos, que pede sua extradição.

Em contrapartida, a China prendeu dois canadenses acusados de espionagem e suspendeu as importações de produtos agropecuários canadenses.