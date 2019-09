Comunicado do Business Wire :Iochpe-Maxion

A Iochpe-Maxion, líder global de bilhões de dólares na produção de rodas automotivas e fabricante líder de componentes estruturais automotivos nas Américas, anunciou hoje a abertura de um novo escritório de inovação em mobilidade em Berlim, Alemanha.

"Uma vez que a indústria automotiva passa por uma grande transformação, a Iochpe-Maxion deseja participar ativamente para que possamos capitalizar novas oportunidades de crescimento e ao mesmo tempo permanecer relevantes para nossos clientes", disse Marcos Oliveira, presidente e diretor executivo da Iochpe-Maxion. "A Maxion Advanced Technologies é uma iniciativa estratégica de inovação projetada para nos ajudar a pensar além do hoje, conectando nossos negócios atuais ao futuro da mobilidade."

A Maxion Advanced Technologies é uma organização independente focada apenas no horizonte de longo prazo, sem se limitar às operações diárias de rodas e componentes estruturais da empresa. A equipe está em The Drivery, a maior comunidade e mercado de inovação em mobilidade da Europa localizada em Berlim, e será responsável por participar do ecossistema global de inovação em mobilidade na busca por novas oportunidades de negócios relacionadas ao setor automotivo.

SOBRE A IOCHPE-MAXION

A Iochpe-Maxion é líder mundial na produção de rodas automotivas e fabricante líder de componentes estruturais automotivos nas Américas.

A empresa possui 31 plantas industriais localizadas em 14 países e aproximadamente 15.000 funcionários, operando seus negócios por meio de duas divisões: Maxion Wheels e Maxion Structural Components.

A Maxion Wheels produz uma ampla gama de rodas para veículos leves e comerciais. A Maxion Structural Components produz barras laterais, longarinas e chassis para veículos comerciais e conjuntos estruturais para veículos leves. Além disso, por meio de sua joint-venture AmstedMaxion no Brasil, a Iochpe-Maxion produz vagões, rodas e componentes fundidos ferroviários e industriais.

CONTATO DE MÍDIA: Colleen Hanley Diretor geral de marketing e comunicações Maxion Wheels Celular: +1 (248) 916-2477 E-mail: colleen.hanley@maxionwheels.com

