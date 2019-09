AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2019 ATÉ TERÇA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2019

Mundo

MUNDO - World Cocoa Day -

América

VANCOUVER (Canadá) - Nova audiência de extradição de diretora da Huawei, Meng Wanzhou, acusada nos EUA de violar sanções ao Irã - (até 4 de Outubro)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Montadoras relatam vendas trimestrais nos EUA -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Industrial IBGE (agosto) -

BRASÍLIA (Brasil) - Balança comercial (setembro) -

(+) LIMA (Peru) - Presidente peruano Martín Vizcarra enfrenta o Congresso através do Tribunal Constitucional - (até 26 de Outubro)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Festival Rock in Rio - (até 7 de Outubro)

Europa

(+) ROMA (Itália) - Visita do Secretário de Estado dos EUA Pompeo - (até 4)

(*) PARIS (França) - Holograma de Gandhi na Unesco, na véspera do 150º aniversário de seu nascimento - 13H30

BRUXELAS (Bélgica) - Parlamento Europeu realiza audições com comissários indicados da UE - (até 8 de Outubro)

COPENHAGA (Dinamarca) - 30º aniversário do primeira união gay do mundo -

(+) ESTRASBURGO (França) - 70º aniversário do Conselho da Europa: reunião entre Emmanuel Macron e o cineasta ucraniano Oleg Sentsov - 07H00

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Dados de inflação na zona euro em setembro - 07H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros do Comércio da UE se reúnem - 08H00

(+) VIENA (Áustria) - O Partido Popular de Sebastian Kurz (OeVP) realiza coletiva de imprensa após reunião do partido para discutir os resultados das eleições - 09H00

PARIS (França) - Audiência de ultra-nacionalista que planejava atirar em Macron - 09H30

BERLIM (Alemanha) - Merkel recebe chefes de organizações econômicas e financeiras internacionais para negociações - 13H00

(+) BARCELONA (Espanha) - Protesto separatista catalão, comemorando o 2º aniversário do referendo de independência - 15H00

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

Athens (Grécia) - Abertura de exposição sobre Picasso e antiguidades - (até 20 de Outubro)

MUNIQUE (Alemanha) - Oktoberfest - (até 6 de Outubro)

PARIS (França) - Paris Fashion Week Womenswear -

BIARRITZ (França) - 28ª edição do Festival de cinema Biarritz-América Latina - (até 6 de Outubro)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Desfile militar para comemorar o 70º aniversário da República Popular da China -

HONG KONG (China) - Governo lança novo lightshow para comemorar o 70º aniversário da RPC - 10H00

HONG KONG (China) - Manifestantes planejam comícios 'vestidos de preto' enquanto China comunista completa 70 anos -

QUARTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Palma de Ouro no festival de Cannes, "Parasite" estreia nos EUA, lançando a corrida do Oscar - 23H00

Europa

ISTAMBUL (Turquia) - Aniversário do assassinato do jornalista saudita Khashoggi -

ISTAMBUL (Turquia) - Vigília diante do consulado saudita no aniversário do assassinato do jornalista dissidente Khashoggi -

Ásia-Pacífico

NOVA DÉLHI (Índia) - 150º aniversário de nascimento de Gandhi -

QUINTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) HAVANA (Cuba) - Visita do primeiro-ministro russo Medvedev - (até 4)

Europa

CAZAQUISTÃO - Astronautas dos EUA, Emirados Árabes Unidos e cosmonauta russo retornam à Terra da ISS -

BRUXELAS (Bélgica) - Comissário da UE encarregado de 'Proteger o nosso modo de vida europeu' testemunha no parlamento da UE - 14H30

BATUMI (Geórgia) - Reunião do Conselho do Atlântico Norte da OTAN - (até 4)

MOSCOU (Rússia) - Blogueiro preso por tuíte apela de sentença - 05H00

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM - Novo parlamento israelense toma posse - 11H00

Ásia-Pacífico

KUALA LUMPUR (Malásia) - Audiência no caso de um norte-coreano que enfrenta uma potencial extradição para os EUA por lavagem de dinheiro - 23H00

SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA divulgam dados sobre criação de emprego e desemprego em março - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados da balança comercial mensal -

Europa

PRAGA (República Tcheca) - Congresso anual de hackers - (até 6)

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - Abertura da primeira pista de esqui no telhado de um incinerador de lixo - 10H00

SÁBADO, 5 DE OUTUBRO DE 2019

Europa

(+) ROMA (Itália) - Conferência 'Vozes da Amazônia' - 05H00

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa empossa novos cardeais - 12H00

(+) VILLEURBANNE (França) - Leilão de bens de Paul Bocuse, com lucro revertido para a Fundação do chef - 07H00

DOMINGO, 6 DE OUTUBRO DE 2019

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Sínodo da Amazônia - 06H00 (até 27)

(+) PRISTINA (Kosovo) - Eleições legislativas - 03H00

(+) LISBOA (Portugal) - Eleições gerais - 05H00

(*) PARIS (França) - Parlamento debate a migração - 20H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) TUNÍSIA - Eleições legislativas -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - 70º aniversário das relações diplomáticas entre a China e a Coreia do Norte -

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - Semana Internacional da Rebelião pela justiça climática -

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Pinturas de George W. Bush de veteranos feridos são exibidas - (até 15 de Novembro)

Europa

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Prêmio Nobel de Medicina -

(+) BERLIM (Alemanha) - 70º aniversário da criação da República Democrática Alemã ou Alemanha Oriental -

(+) ROMA (Itália) - Angelina Jolie assiste a estreia europeia de 'Malévola: dona do mal' -

(+) PARIS (França) - Leilão de cartas de Marcel Proust -

(+) PARIS (França) - Marine Le Pen, líder de extrema-direita, fez discurso enquanto parlamento abre debate sobre migração - 10H30

TERÇA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2019

(+) KRAKOW AM SEE (Alemanha) - Comunidade judaica marca Yom Kippur em sinagoga abandonada na antiga Alemanha Oriental -