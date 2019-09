Sebastian Kurz deve retornar ao poder nas eleições legislativas da Áustria

O ex-chanceler conservador Sebastian Kurz deve vencer as eleições na Áustria por ampla maioria, apontam pesquisas de boca de urna da emissora pública ORF. Segundo as primeiras projeções, o Partido Popular de Kurz teria angariado 37,2% dos votos, cerca de seis pontos a mais do que no pleito de 2017.



A Áustria elege neste domingo, 29, um novo Parlamento quatro meses depois de um escândalo ter derrubado o governo de coalizão de Sebastian Kurz.



Ainda pelas pesquisas já divulgadas, a segunda sigla mais votada teria sido o Partido Social-Democrata, de centro-esquerda, com 22% - pior resultado para a legenda desde a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, aparece o Partido da Liberdade, de extrema direita, com 16%. Fonte: Associated Press.