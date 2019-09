Milhares pedem libertação de presos em protestos por eleições livres em Moscou

Milhares participam de uma marcha em Moscou neste domingo, 29, para exigir a libertação de pessoas que foram detidas durante uma onda de protestos contra o governo no último verão.



Em julho, Moscou foi tomada por protestos depois de as autoridades terem negado a participação de uma série de candidatos independentes e de oposição na eleição local. As manifestações chegaram a atrair até 60 mil pessoas, a maior demonstração de descontentamento em sete anos.



À época, a polícia dispersou violentamente alguns dos protestos e prendeu mais de 2.400 pessoas. A maioria foi liberada rapidamente, mas mais de uma dúzia de manifestantes foram acusados de participar de motins e alguns receberam sentenças de prisão de até quatro anos. Fonte: Associated Press.