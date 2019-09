Emirados Árabes e Bahrein pedem que líderes tomem posição firme contra Irã

Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein pediram para que os lideres mundiais tomem uma posição firme contra o Irã, apoiando diretamente a Arábia Saudita após um ataque a suas instalações de petróleo no início do mês que foram amplamente atribuídas a Teerã.



O ministro de Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, disse neste sábado que o acordo nuclear realizado com potências mundiais deveria ter incluído os estados do Golfo Árabe,

e abordou seu programa de mísseis balísticos e apoio a grupos armados.



"Estamos falando aqui de um país que busca exportar sua revolução", disse ele, referindo-se à revolução de 1979 do Irã que trouxe seu clérigo xiita à liderança ao poder.



Além disso, o Bahrein acusou o Irã de perpetuar o terrorismo e de endossar especificamente grupos militantes que transformaram o Iraque "em uma plataforma de lançamento para atingir siás metas".





Fonte: Associated Press