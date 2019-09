Militares colombianos morrem em ataque atribuído a guerrilheiros

Dois soldados foram mortos e três ficaram feridos neste sábado (28) em um ataque com explosivos no município colombiano de Tibú, fronteira com a Venezuela, cuja autoria foi atribuída pelas autoridades a guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN).

De acordo com o Exército colombiano, a ação, cometida com "um dispositivo explosivo improvisado" que foi arremessado contra o veículo dos militares, ocorreu de madrugada e foi realizada pelo "Grupo Armado Organizado -GAO ELN".

Com milhares de hectares de narcocultura, o norte de Santander é uma região disputada por diferentes grupos armados, como os rebeldes do ELN, dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e gangues de traficantes de origem paramilitar.