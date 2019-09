Petroleiro sueco liberado pelo Irã se dirige para o porto de Dubai

O petroleiro sueco de bandeira britânica Stena Impero se dirigia neste sábado para o porto de Dubai, um dia após a sua liberação pelo Irã, de acordo com o site de rastreamento de navios MarineTraffic.com.

O navio deixou na sexta-feira o porto iraniano de Bandar Abbas (sul), onde estava ancorado desde a sua apreensão há mais de dois meses e parou na parte da noite perto dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com MarineTraffic.com. Neste momento, ele está a caminho do porto de Dubai.

A Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, apreendeu o petroleiro de 183 metros em 19 de julho, acusando-o de ignorar pedidos de socorro e de desligar seu transponder depois de colidir com um barco de pesca.

Sua apreensão ocorreu após o anúncio da extensão da apreensão de um navio petroleiro iraniano pelas autoridades de Gibraltar, um território britânico no extremo sul da Espanha. Teerã negou que fosse uma represália. A embarcação iraniana foi posteriormente liberada.

Na quarta-feira, o Irã disse que a apreensão do Stena Impero havia sido levantada, mas que o processo judicial "por crimes e danos ambientais permaneceria aberto".

Imagens divulgadas neste sábado pela agência iraniana mostram o capitão do barco assinando o que parece ser os documentos de liberação do navio antes de deixar o porto. Também aparecem membros da tripulação, com capacetes vermelhos e protetores, levantando âncora.