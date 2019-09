Afegãos vão às urnas neste sábado, apesar de advertência dos talibãs

Os centros de votação para as eleições presidenciais no Afeganistão foram abertos neste sábado (28) em todo o país, sob ameaças de atentados dos talibãs, fraude e abstenção dos eleitores.

"A votação começou em todo o país", disse Zabi Sadaat, porta-voz da comissão eleitoral.

As eleições ocorrem no momento em que as conversações entre os talibãs e os Estados Unidos estão paralisadas, o que tira a perspectiva de um diálogo entre agências, entre o governo e os insurgentes, para alcançar a paz.

Os talibãs multiplicaram as advertências para cerca de 9,6 milhões de eleitores, para impedi-los de ir às urnas. Na quinta-feira, eles disseram que seus ataques se concentrarão nos "escritórios e centros [de votação] onde esse espetáculo acontece".

Em jogo nas eleições deste sábado, está a legitimidade de um futuro presidente para se apresentar como um interlocutor essencial para o diálogo pela paz, embora ainda seja necessário esperar que os talibãs concordem em negociar com um poder até agora tachado como "fantoche de Washington".