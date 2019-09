Milhares de senegaleses inauguram grande mesquita de Dacar

Milhares de muçulmanos procedentes de todo o território senegalês se deslocaram nesta sexta-feira (27) para a nova grande mesquita de Dacar para participar da inauguração do prédio monumental, símbolo da grande influência da Irmandade Mouride.

Os fiéis expressaram devoção e orgulho por viver um momento que consideram histórico ao se reunir em um prédio apresentado como a maior mesquita da África Ocidental, que pretende competir com as dos países árabes.

Malick Bar, mecânico de 36 anos, participou do ato "para honrar a Deus e ao profeta Serigne Touba (como é conhecido Ahmadou Bamba Mbacké, fundador da Irmandade Mouride), cuja obra hoje se vê recompensada". "É um triunfo para os muçulmanos", acrescentou.

Bar integrava a massa de fiéis formada por mulheres com vestidos coloridos, homens e branco e crianças que lotava as ruas do bairro popular de Colobane, onde se encontra a mesquita Massalikul Jinaan ("Os caminhos do paraíso"), onde participaram de sua primeira prece.

A mesquita, com capacidade para 30 mil pessoas, cuja construção custo mais de 33 milhões de dólares, se destaca por sua cúpula de ouro, as paredes de mármore e a decoração, que reflete a influência dos mourides e de outras correntes do Islã.

Corrente renovadora do sufismo, os mourides representam uma das quatro principais confrarias muçulmanas no Senegal - país em franca expansão econômica e conhecido por sua tolerância religiosa.