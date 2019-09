Neymar e Barcelona travam disputa na justiça por transferência ao PSG

Apenas algumas semanas depois de tentar juntar seus caminhos, Neymar e Barcelona se enfrentaram nesta sexta-feira por meio de seus advogados em um tribunal espanhol encarregado de resolver um litigio sobre um prêmio milionário combinado antes de sua saída de Paris Saint-Germain.

O julgamento ocorreu em um tribunal em L'Hospitalet de Llobregat, nos arredores da cidade catalã, em meio a uma grande expectativa midiática.

Embora o jogador tenha viajado a Barcelona na quinta-feira e até postou uma foto no Instagram com o jogador do Barça Arthur Melo, não se apresentou ao tribunal e à tarde já estava de volta à capital francesa participando de um treino do PSG.

A audiência atrasou por várias horas devido às tentativas infrutíferas de alcançar um acordo de conciliação que evitasse um julgamento prejudicial para as duas partes se no ano que vem quiserem tentar novamente a volta do 'filho pródigo' ao Camp Nou.

No dia 21 de outubro os advogados das duas partes deverão apresentar suas conclusões por escrito ao juiz, que posteriormente publicará sua sentença em uma data ainda não estabelecida.

No centro do conflito está uma milionária premiação que foi acertada em 2016 entre o astro brasileiro e o clube ao prolongar seu contrato até 2021. O montante total, desconhecido até agora, era de 64,4 milhões de euros brutos, indicaram os advogados de ambas as partes.

O Barcelona fez um primeiro pagamento de 20,75 milhões mas, quando Neymar se transferiu para o PSG em agosto de 2017 pela quantia recorde de 222 milhões de euros, não liquidou os restantes 43,65 milhões brutos.

Antes desses fatos, o clube havia falado em 26 milhões e não 43,65 milhões, a soma líquida depois dos impostos.

Isso acabou gerando dois processos por incumprimento de contrato: o Barcelona reivindicou de Neymar o reembolso da quantia paga e uma indenização e o jogador pediu o pagamento integral da bonificação.

- Divergências sobre contrato -

Durante todo o verão europeu, o astro de 27 anos tentou voltar a vestir a camisa do Barça. A novela se destacou no mercado de transferências, embora as várias propostas do Barcelona não tenham conseguido convencer o clube parisiense.

O flerte desapareceu dentro da sala judicial. O advogado do clube, Carles McCragh, defendeu que a bonificação era "um prêmio de fidelidade" vinculado ao cumprimento do contrato e só foi antecipado a pedido dos Neymar (pai e filho) porque "tinham uma série de problemas fiscais no Brasil".

Visão muito diferente foi apresentada pelos advogados de Neymar, acompanhados pela equipe legal do jogador no Brasil. Segundo Germán Martínez, essa premiação era "uma compensação ao jogador por celebrar o contrato", totalmente alheia à "retribuição pelos serviços prestados" em campo.

Enquanto o clube defendeu que o segundo pagamento previsto para o dia 31 de julho de 2017 não ocorreu devido aos rumores de uma saída de Neymar, os advogados do jogador garantiram que este não pagamento propiciou o início das negociações com o PSG.

"É nesse momento (...) quando o jogador negocia e chega a um acordo com o Paris Saint-Germain o dia 3 de agosto", assegurou Martínez.

O caso é acompanhado de perto pela receita federal espanhola que analisa se o jogador, residente fiscal na Espanha em 2017, pagou adequadamente os impostos dos rendimentos vinculados a essa transferência, como defende a NR Sports, empresa que administra sua carreira.

Os problemas judiciais acompanharam o astro brasileiro desde sua chegada à Europa em 2013 vindo do Santos com o objetivo de se tornar o melhor jogador do mundo.

Sua contratação pelo Barcelona, que o clube avaliou em 57,1 milhões de euros, mas a justiça espanhola apontou a quantia de no mínimo 83,8 milhões, gerou a abertura de várias ações no Brasil e na Espanha, algumas ainda abertas.

Uma delas nasce do processo movido pelo fundo brasileiro DIS, ex-proprietário de parte dos direitos do jogador, que pode terminar com Neymar julgado na Espanha por corrupção entre particulares.

Em sua etapa parisiense, em busca da glória esportiva fora da grande sombra de seu amigo e ex-companheiro Lionel Messi, enfrentou uma acusação de estupro que acabou sendo rejeitada e tem pendente um processo por agredir um torcedor.